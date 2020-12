Alex Morgan de l’USWNT reviendra à Orlando Pride pour 2021 après avoir passé la première moitié de la saison 2020-21 avec Tottenham Hotspur en Super League féminine.

Morgan a annoncé un transfert surprise aux Spurs à la fin de la fenêtre de transfert estivale et a fait sa première apparition en compétition depuis son accouchement le 7 novembre lors d’un match nul 1-1 contre Reading.

Elle a ensuite fait cinq apparitions au total et a marqué deux buts.

« Je serai éternellement reconnaissant au club, à mes coéquipiers et aux supporters des Spurs de prendre si bien soin de moi et de ma famille », a déclaré Morgan dans un communiqué.

«Dès mon arrivée à Londres, j’ai réalisé que je faisais partie d’une organisation de premier ordre, une organisation qui m’a permis de me replonger dans le jeu que j’aime.

« Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce chapitre de mon parcours footballistique si spécial … COYS. »

Des sources ont déclaré à ESPN en septembre qu’il y avait une clause dans son contrat avec les Spurs qui lui aurait permis de rester au club jusqu’à la fin de la saison WSL 2020-21.

Cependant, Morgan a déclaré lors d’une conférence de presse en octobre qu’elle était désireuse d’aider la National Women’s Soccer League à se développer et qu’elle ne se voyait pas rester en Angleterre plus d’un an.

« Je pense qu’après la grossesse, je devais avoir autant de matchs que possible pour 2021 en sachant que les Jeux olympiques auront lieu, espérons-le, l’année prochaine », a-t-elle ajouté.

« Je voulais m’assurer de me mettre dans la meilleure position possible pour me préparer à cela et je pensais que concourir dans l’une des meilleures ligues du monde en ce moment alors qu’il recommençait après le verrouillage était la meilleure option pour moi. Rejoindre Les Spurs étaient importants pour moi car c’est une si bonne organisation. «

Le dernier match de Morgan sous un maillot de Tottenham aurait dû avoir lieu le week-end contre Chelsea, mais il a été annulé en raison d’un certain nombre de cas de COVID-19 dans l’équipe d’Emma Hayes.