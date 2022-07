Alex Morgan de l’USWNT montre sa classe dans le succès du championnat CONCACAF W

MONTERREY, Mexique – En fin de compte, il a fallu Alex Morgan.

Les États-Unis ont battu le Canada 1-0 lundi à l’Estadio BBVA pour remporter le championnat CONCACAF W et décrocher une place aux Jeux olympiques de 2024. Ce fut la performance la plus convaincante du tournoi de la part des Américaines, celle qui respirait la confiance qui a défini l’USWNT depuis des générations.

Pourtant, les démons de ne pas avoir réussi à terminer des opportunités de qualité les ont suivis jusqu’en finale. La pression précoce n’a mené à aucun but et même les touches de l’intérieur de la surface de réparation ont été repoussées – le tir de Sophia Smith dans les dernières secondes de la première mi-temps a été repoussé par le gardien Kailen Sheridan.

Mais lorsque la défenseuse canadienne Allysha Chapman a commis une faute sur Rose Lavelle dans la surface avec moins de 15 minutes à jouer, c’est Morgan, qui a été au centre de tous les grands moments américains de la dernière décennie, qui s’est approché du point de penalty et a enterré le coup de pied. pour le seul but du match.

L’USWNT célèbre après avoir remporté le championnat CONCACAF W. Images AP

“C’est une gagnante”, a déclaré l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski à propos de Morgan après le match. “Elle sait comment gagner de grands matchs. Elle sait comment performer dans de grands matchs; elle l’a déjà fait. Elle a remporté des Coupes du monde, elle a remporté des Jeux olympiques, elle a remporté de grands tournois. Cela ne se fait pas du jour au lendemain.”

Son dernier point est saillant pour une équipe américaine qui manque pour la plupart de cette expérience en dehors de quelques vétérans clés. Douze joueurs de l’alignement du championnat CONCACAF W des États-Unis ont 20 sélections ou moins.

La victoire des États-Unis a rétabli l’ordre tant au niveau régional que mondial. Le Canada a battu les États-Unis en demi-finale des Jeux olympiques de l’an dernier, forçant les États-Unis à se contenter d’une médaille de bronze alors que le Canada marchait vers sa première victoire dans un tournoi majeur. Ce qui a suivi pour les États-Unis a été de 11 mois ou de reconstruction – introspection, même – alors qu’Andonovski s’est séparé de plusieurs vétérans qui étaient au cœur des titres de Coupe du monde consécutifs de l’équipe en faveur de jeunes joueurs qu’il croit. portera l’équipe à la Coupe du monde 2023 et au-delà.

Avec une place à la Coupe du monde 2023 également obtenue en atteignant les demi-finales de cette compétition, il est maintenant temps d’offrir à ces joueurs l’expérience dont ils auront besoin pour les plus grandes étapes. Ce processus a parfois été difficile. La tâche était et reste impitoyable : développer un nouveau noyau de joueurs inexpérimentés sans sacrifier les résultats. Cette victoire sur le Canada est donc une preuve de concept.

“Je deviens presque ému, car les vibrations avec l’équipe sont vraiment incroyables”, a déclaré la milieu de terrain américaine Andi Sullivan, qui a disputé son premier tournoi de qualification avec l’équipe. “Le mélange entre les hauts dirigeants et les jeunes joueurs, pour certains c’est leur premier tournoi ou pour certains joueurs c’est leur énième tournoi, et je pense que ce mélange est incroyable.

“Cette énergie aujourd’hui était presque comme, après un long voyage, un long tournoi, l’un des jours les plus joyeux que nous ayons eu était aujourd’hui. Et je pense que cela en dit long sur ce groupe et je pense que nous devons beaucoup célébrer cela sur sur le terrain et après le match.”

Gagner la finale de lundi n’efface pas les questions importantes pour l’équipe. Les États-Unis ont lutté dans des moments défensifs individuels contre Haïti et, parfois, ont travaillé dur pour briser les blocs bas du Mexique et du Costa Rica.

Alex Morgan a été nommé joueur du tournoi. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Il y a aussi des questions à travers chaque ligne du terrain sur qui devrait commencer. La gardienne vétéran Alyssa Naeher est revenue au filet pour la finale après que Casey Murphy ait commencé trois des quatre autres matchs du tournoi, y compris la demi-finale. La ligne arrière a fait tourner au moins un membre à chaque match, et le milieu de terrain a semblé déconnecté à divers moments du tournoi. La finition était également un problème.

Toutes ces préoccupations sont valables mais viennent avec le contexte du moment dans lequel se trouvent les Américains. Ils ont fait ce qu’on leur demandait, tant sur le plan stylistique que sur le plan des résultats. Ils ont travaillé dans les coulisses et se sont améliorés du début du tournoi à la finale, lorsque ce groupe de nouveaux joueurs a réalisé sa meilleure performance à ce jour.

Dès la première minute, les É.-U. ont été à l’avant-garde, donnant le tempo et mettant la pression sur la ligne arrière du Canada. Mallory Pugh a forcé Sheridan à un arrêt à peine 40 secondes après le début de la mi-temps, et Morgan a envoyé un tir enroulé juste à côté du deuxième poteau trois minutes plus tard. Smith a eu la meilleure opportunité de la première mi-temps dans les dernières secondes, mais n’a pas pu se connecter proprement avec le ballon pour un tap-in.

La finition a peut-être manqué, mais l’énergie et la création de chances ont été exceptionnelles de la part des États-Unis, dont les buts attendus dans la soirée étaient de 3,14 contre 0,53 pour le Canada, selon TruMedia/Stats Perform. Et les États-Unis ont maintenant prévalu sur le Canada dans les 10 finales de la CONCACAF auxquelles ils se sont affrontés.

“Ce sont les moments dont nous sommes heureux”, a déclaré Andonovski. “Ce sont les moments que nous recherchons en tant qu’entraîneurs qui nous donnent une validation de ce que nous faisons. Et ce sont les moments qui nous rendent heureux en tant qu’entraîneurs. Cela signifie que nous allons dans la bonne direction.”

Rose Lavelle, Alana Cook, Sofia Huerta et Megan Rapinoe avec le trophée du championnat CONCACAF W. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

La capitaine Becky Sauerbrunn, 37 ans, est l’une des rares vétérans restantes de l’équipe. Elle était l’ancre défensive des équipes gagnantes de la Coupe du monde 2015 et 2019. Lundi, assise sur une autre scène avec une pluie de confettis sur elle et des pièces pyrotechniques derrière elle, Sauerbrunn a remporté le trophée du championnat CONCACAF W alors que l’équipe posait pour des photos. À côté d’elle était assis Morgan, tenant le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi. Les deux vétérans étaient au centre du groupe, entourés d’une équipe beaucoup plus jeune de visages qui n’avaient jamais été sur une scène comme celle-ci auparavant.

“Vous ne pouvez pas reproduire ces types de matchs avec des matches amicaux et des tournois nationaux”, a déclaré Sauerbrunn. “Quand quelque chose est vraiment en jeu, quand votre avenir est en jeu, avoir cette pression, laisser les jeunes joueurs en faire l’expérience et s’habituer à être aussi inconfortable – parce que c’est inconfortable.

“Une erreur peut vous amener à ne pas vous qualifier pour la Coupe du monde : c’est un enjeu énorme. Donc, avoir cette pression et prospérer sous elle, c’est ce pour quoi cette équipe a toujours été connue. Donc, pour amener ces jeunes joueurs sous ce type de l’environnement et les y habituer, je pense que cela ne fera que nous aider à l’avenir. »

Andonovski a appelé Emily Fox, Pugh, Smith et Sullivan par leur nom après la victoire de lundi alors qu’il parlait des “joueurs qui vont être ici pour au moins trois, peut-être quatre Coupes du monde”, ajoutant, “alors habituez-vous à eux.”

Ces 20 ans sont l’avenir des États-Unis, un avenir qui se dessine encore et traverse des difficultés de croissance. Ils ont encore besoin de temps pour être prêts pour la Coupe du monde, mais c’est dans un an. Et ils ne traversent pas le processus seuls ou sans l’aide de vétérans comme Morgan, toujours un point focal de l’équipe.

“Qu’elle soit sur le terrain pour montrer cela et qu’elle ait Mal et Soph à côté d’elle, c’est une grande victoire pour nous”, a déclaré Andonovski. “C’est une grande victoire pour cette équipe – et pour le pays – parce que ces deux-là vont devoir prendre le relais. Quelle meilleure façon d’apprendre que sur place avec l’un des meilleurs ?”