L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, a déclaré qu’elle était « dévastée » de ne pas concourir pour la médaille d’or olympique, tandis que Megan Rapinoe a déclaré qu’elle était « vidée » de la défaite contre le Canada.

L’USWNT a perdu 1-0 contre ses rivaux nord-américains lundi à Tokyo 2020, mettant ainsi fin à sa campagne pour devenir la première équipe à remporter un titre de la Coupe du monde et une médaille d’or olympique consécutivement.

« Dévasté pour ne pas dire plus de ne pas concourir pour une médaille d’or, mais avide de plus et reconnaissant de pouvoir concourir pour le bronze en 2 jours. Merci à tous pour votre soutien », Morgan a écrit sur Twitter mardi.

L’USWNT n’a pas perdu contre le Canada depuis 2001, lundi, brisant une séquence de 36 matchs sans défaite dans le derby continental.

Ils affronteront maintenant l’Australie dans le match pour la médaille de bronze jeudi tandis que la Suède et le Canada joueront dans le match pour la médaille d’or vendredi.

« Évidé. Motivé. Ensemble. Nous avons tout pour jouer », a posté Megan Rapinoe sur Instagram.

« Pas encore fait », a posté sur les réseaux sociaux Carli Lloyd, qui est restée seule sur le terrain pour faire des sprints après le match.

L’équipe de Vlatko Andonovski a perdu une pénalité en deuxième mi-temps de la Canadienne Jessie Fleming.

L’équipe sera privée de la gardienne Alyssa Naeher, qui a été la vedette de leur quart de finale contre les Pays-Bas où elle a économisé trois pénalités, qui s’est blessée au genou droit et a été expulsée après seulement 30 minutes de la demi-finale.

L’USWNT a confirmé dans un communiqué que Naeher « a souffert d’une hyperextension de son genou droit et d’une contusion osseuse ».

Suite à une IRM, aucune lésion ligamentaire n’a été révélée, mais le joueur de 33 ans ne sera pas disponible pour le match contre l’Australie.