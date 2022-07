Alex Morgan de l’USWNT correspond à ’20 margaritas’ dans le trophée du championnat CONCACAF W

Les trophées peuvent faire d’excellents verres, et le trophée du Championnat CONCACAF W 2022 est le dernier à rejoindre la tradition. Après avoir marqué le but gagnant des États-Unis contre le Canada en finale, l’attaquant Alex Morgan a célébré en versant “environ 20 margaritas” dans le trophée.

Morgan a été inspiré par la star du golf Cameron Smith après avoir remporté l’Open Championship et célébré en versant autant de bières que possible dans le trophée Claret Jug. Il s’est avéré qu’il n’y avait que deux bières. Pour Morgan et ses coéquipières, il y avait plus à faire alors qu’elles entamaient leurs célébrations bien méritées alimentées par la margarita dans les vestiaires.

Lorsque les États-Unis ont remporté un penalty à moins de 15 minutes de la fin et que le score était de 0-0, Morgan est intervenu pour l’écarter.

En obtenant le neuvième championnat CONCACAF W de leur pays (dont Morgan en a trois) et une place aux Jeux olympiques de 2024, l’USWNT consolide sa place en tant que meilleure équipe de la région. Et qui d’autre pour diriger les célébrations que la star de 33 ans qui a participé à de grands matchs pour son pays à de nombreuses reprises depuis une décennie maintenant.

J’avais besoin de me découvrir. . . estimé 20 margaritas 🏆 https://t.co/hevQX8bfZY pic.twitter.com/yAVjT90mZS — Alex Morgan (@alexmorgan13) 19 juillet 2022

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski n’a eu que des éloges pour la star de l’USWNT, déclarant “C’est une gagnante. Elle l’a déjà fait, elle a remporté des Coupes du monde.”

Les célébrations sont révélatrices d’un tournoi âprement disputé alors que Morgan se tourne vers 2023, lorsqu’elle espère remporter son troisième trophée de la Coupe du monde, et peut-être étendre la tradition de la consommation de boissons festives à partir de trophées sur la plus grande scène du monde.

Pour l’instant, elle a peut-être déclenché une nouvelle tradition, et un record de 20 margaritas, pour les trophées du championnat CONCACAF W.