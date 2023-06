Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

MEMPHIS – Ils n’avaient rien d’autre à jouer que la fierté du dernier match de la saison régulière.

Les étalons de Birmingham avaient déjà décroché une place en séries éliminatoires, ainsi que le droit d’être l’équipe à domicile la semaine prochaine dans le championnat de la division sud.

L’entraîneur-chef des Stallions, Skip Holtz, a déclaré qu’il avait donné à ses joueurs la possibilité de ne pas participer à la finale de la saison régulière de samedi contre les Showboats de Memphis. Tout le monde, y compris le quart-arrière partant et principal candidat MVP Alex McGough, a choisi de jouer – un bon présage pour les Stallions.

Le duo dynamique de McGough et de l’ailier rapproché Jace Sternberger s’est connecté sur un touché de 46 verges avec un peu moins de cinq minutes à jouer pour soulever les Stallions sur l’hôte les Showboats, 27-20 au Simmons Bank Liberty Stadium.

La défaite a éliminé Memphis (5-5) des séries éliminatoires et a assuré que le champion en titre de l’USFL Stallions (8-2) aura la tête de série n ° 1 avant les séries éliminatoires.

Même si McGough s’est laissé vulnérable aux blessures dans un match dénué de sens en exécutant le football à quelques reprises – y compris en se retournant lors d’une course au milieu du terrain en première mi-temps – Holtz a déclaré que le risque valait la récompense de garder son équipe. élan et rythme avant les séries éliminatoires.

« J’espère que ce fut une leçon d’apprentissage pour lui », a déclaré Holtz à propos de McGough. « C’est un compétiteur, mais il n’est tout simplement pas invincible. Et je ne veux pas découvrir à la dure que c’est en fait un fait.

« Je suis content qu’ils n’aient pas tous eu la possibilité parce que je n’aurais pas eu la possibilité de faire asseoir tout le monde. Mais il veut gagner. Il veut concourir. »

Les Stallions attendent maintenant de voir ce qui se passera entre les Houston Gamblers (5-4) et les New Orleans Breakers (6-3) ici à Memphis dimanche, ce qui aidera à déterminer qui accueillera Birmingham la semaine prochaine.

Memphis a sauté sur les Stallions tôt lorsque le retour rapide Derrick Dillon a zigzagué à travers le terrain pour un retour de coup de pied de 90 verges pour un score lors du coup d’envoi d’ouverture. Dillon a terminé avec 236 verges de retour sur six retours de coup de pied.

Dillon a également eu un retour de 109 verges pour un score sur un panier manqué plus tôt cette saison.

« Ce n’est pas un poney à un tour », a déclaré l’entraîneur de Memphis, Todd Haley, qui pense que Dillon devrait passer une audition dans la NFL le mois prochain. « Il a beaucoup de trucs. Il peut parcourir des itinéraires, il peut attraper. Il peut faire beaucoup de choses. »

Les Showboats ont conservé cette avance pendant la majeure partie du match, alors que les Stallions ont retourné le ballon trois fois sur le territoire de Memphis. Cependant, les Stallions ont pris leur première avance avec 33 secondes à jouer au troisième quart sur un boulon de 18 verges au milieu de la défense de Memphis par CJ Marable, mettant les Stallions en tête 20-17 avant le dernier quart.

Lors de la possession qui a suivi, le botteur de Memphis Alex Kessman a marqué un placement de 45 verges pour égaliser le score à 20 partout, son 21e placement consécutif cette saison. Mais avec une chance de prendre les devants, Kessman a raté ce qui aurait été le score du feu vert, accrochant un panier de 40 verges à gauche avec 7:16 restant à jouer.

Les Stallions ont pris le ballon et ont rapidement parcouru 70 verges en cinq jeux, le gros jeu étant une longue passe de McGough à Sternberger sur une route de coin.

Sternberger a terminé avec quatre attrapés pour 84 verges, le touché compensant un échappé coûteux plus tôt au quatrième quart. Le receveur Davion Davis a mené les Stallions avec neuf attrapés pour 114 verges sur 11 cibles.

McGough a terminé 22 sur 33 pour 282 verges, avec deux touchés et une interception. Il a également parcouru 32 verges.

Pour Memphis, le quart-arrière Cole Kelley a complété 20 des 30 passes pour 154 verges, avec un touché et une interception. Le demi offensif Ezra Gray a eu un bon match en courant avec le démarreur Kerrith Whyte soignant une blessure à la cheville, totalisant 82 verges au sol en 16 courses, dont une longue de 37 verges.

Showboats accueillis en première année à Memphis

Les Showboats ont été accueillis par les fans de football locaux lors du retour de l’USFL à Memphis, connaissant l’avantage du terrain pour la première fois après avoir disputé tous leurs matchs à Birmingham en tant que Tampa Bay Bandits la saison dernière.

« J’ai adoré avoir la foule locale », a déclaré Dillon. « En sortant jouer, vous avez des gens qui vous applaudissent. C’est incroyable parce que cela apporte une énergie folle à l’équipe et à tout le stade. Au lieu de l’année dernière, quand nous n’avions pas de foule, c’était des grillons. Ce n’était pas amusant à tous. »

Memphis a toujours eu un noyau de fans qui se sont présentés pour les matchs à domicile cette saison. L’USFL s’est déjà engagée à ce que Memphis continue d’être l’un des centres de la ligue pour accueillir des matchs en 2024. Les Showboats ont commencé la saison 0-3 mais ont terminé l’année en remportant cinq de leurs sept derniers matchs. Memphis est allé 2-3 à domicile.

Haley a animé une émission de radio hebdomadaire à Memphis et a apprécié la camaraderie construite par son équipe voyageant vers différentes villes pivots en avion comme Canton et Detroit, ainsi que des trajets en bus vers Birmingham.

« Je ne veux pas dire que nous étions parfois jaloux l’année dernière, mais nous l’étions », a plaisanté Haley. « Nous avons pu voir les fans de Birmingham venir les encourager. Il n’y a pas eu un seul de ces matchs à domicile que je n’ai pas levé les yeux dans la foule et pensé simplement: » C’est génial. Et ils sont assis là-bas à des températures réelles de 100 degrés.

« La semaine dernière, avec le retard de pluie de trois heures, beaucoup de gens sont revenus. Cela vous dit que c’est une ville cool, et nous avons vécu une expérience phénoménale. »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

