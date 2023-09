Alex McFarland : Comment la gauche diabolise les chrétiens conservateurs en les qualifiant de « nationalistes chrétiens »

ANALYSE

Certains conservateurs affirment que les gauchistes américains semblent toujours avoir besoin d’un croque-mitaine. Lorsque les militants politiques de gauche ne diabolisent pas les républicains du MAGA, ils visent à marginaliser les disciples patriotes du Christ en les qualifiant de « nationalistes chrétiens ».

Alors, qu’est-ce qu’un « nationaliste chrétien » exactement ? De nos jours, il semble que ce ne soit qu’un terme péjoratif utilisé par les médias de l’establishment contre les conservateurs.

L’analyste culturel et religieux Alex McFarland d’Alex McFarland Ministries s’est entretenu avec CBN News pour le segment « Set It Straight » de notre programme hebdomadaire, « The Global Lane ».

McFarland est co-auteur du livre, 100 questions et réponses bibliques : vérités inspirantes, faits historiques, informations pratiques.

Il dit que les tyrans utilisent souvent une technique « d’altérité » pour identifier, persécuter et détruire leurs adversaires.

« Les marxistes culturels et ceux qui veulent changer l’Amérique de plus en plus loin de nos principes moraux – et leur objectif ultime est en réalité le renversement de la Constitution américaine et la perte de toutes nos libertés – une de leurs techniques est de marginaliser et de diaboliser ces derniers. d’entre nous qui se soucient de Dieu et de leur pays », explique-t-il.

Il dit que c’est également ce que fait la gauche américaine ces jours-ci, en tentant de rebaptiser ou d’utiliser le terme « nationaliste chrétien » comme une arme.

« À la gauche qui réalise l’obstacle qui les sépare de leur utopisme mondial, il y a des gens patriotes et des gens de conviction chrétienne, en partie parce qu’ils essaient de susciter des générations de laïcs qui n’aiment pas l’Amérique et n’aiment pas l’Amérique. acceptez le Christ, ils diabolisent les gens de foi et les gens aux convictions patriotiques », dit McFarland.

Il dit que ces marxistes culturels tentent de qualifier les chrétiens patriotes de « fanatiques aux yeux écarquillés et fous » et, depuis quelques années, ils utilisent le terme « nationalistes chrétiens » comme une diffamation.

Il affirme que même la Déclaration d’Indépendance est désormais utilisée pour diaboliser les chrétiens patriotes, déformant le concept de liberté pour soutenir l’hédonisme.

Et même s’il existe des chrétiens conservateurs qui ont des opinions extrêmes, comme c’est le cas dans tous les secteurs du monde politique, McFarland souligne que ces personnes déforment en réalité le véritable message évangélique du christianisme pour l’adapter à un programme théocratique. Il souligne que cela ne représente pas la grande majorité des chrétiens patriotes en Amérique, mais qu’ils sont désormais tous regroupés pour réaliser l’agenda politique mondialiste.