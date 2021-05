Alex, la fille de la pionnière Ree Drummond, se marie alors que le mari de la star assiste au mariage avec une minerve après un accident

La fille de PIONEER Woman Ree Drummond, Alex, a fait le nœud, avec le mari de la star, Ladd, assistant au mariage dans une minerve.

Ladd s’est cassé le cou dans un horrible fracas de camion dans leur ranch de l’Oklahoma en avril.

Mais il y avait des sourires tout autour alors que le couple regardait leur fille aînée, Alex, 23 ans, se marier avec son petit ami Mauricio Scott samedi.

Les trois plus jeunes enfants de Ree, Todd, 16 ans, Bryce, 18 ans et Paige, 21 ans, étaient également là pour la journée spéciale de leur sœur.

Paige a partagé un selfie d’elle-même avec les mariés lors de la réception de mariage et l’a simplement légendé: « Marié !!!!! »

Avant le début de la cérémonie, Ree, 52 ans, a posté une photo d’elle-même avec Ladd supervisant les répétitions de dernière minute pour le grand jour.

Elle a légendé la photo: « Notre bébé de lune de miel se marie ce soir. (TMI? 😂). »

Elle a ensuite partagé une autre photo d’eux ensemble, avec la minerve de Ladd exposée.

Ree a écrit: « Je t’aime, Ladd. (Beaucoup). »

Une série de photos et de vidéos ont été partagées sur la page de médias sociaux d’Alex à partir du grand jour, montrant un magnifique chapiteau rempli de fleurs, un spectaculaire gâteau de mariage à six étages et des décors de table bien pensés.

Les invités ont été divertis avec un ensemble de musique live et au fil de la nuit, une lueur remplie dans les verres à liqueur noirs était proposée.

Vers la fin de la nuit, les nouveaux M. et Mme Scott ont été vus marchant le long d’un chemin bordé par leurs amis applaudissant et tenant des cierges.

Encouragé par des copains, Mauricio trempe sa nouvelle femme et lui donne un baiser sur les lèvres.

En mars, le mari de la star de Food Network, Ladd, et son neveu, Caleb, ont été impliqués dans une collision alors qu’ils combattaient un feu d’herbe dans le ranch de leur famille dans l’Oklahoma.

Le pompier Caleb, 21 ans, a été blessé à la tête, au torse interne, au bras et à la jambe lors de l’accident lorsqu’il a été projeté à 70 pieds de son véhicule d’urgence, après être entré en collision avec un autre camion de pompiers – conduit par son oncle.

Jours plus tard Ree a révélé que Ladd s’était cassé le cou pendant l’incident, malgré le refus de soins médicaux sur les lieux.

Ree a expliqué dans un article de blog: « C’était en partie parce qu’il voulait que les ambulanciers se concentrent sur Caleb, en partie parce qu’il était encore un peu abasourdi par l’accident, et en partie parce que les cow-boys n’aiment pas admettre qu’ils sont blessés. »

À la suite de l’accident, Ladd a pu se rendre à l’hôpital en voiture mais s’est senti raide.

Il a appris ses blessures à l’hôpital, comme Ree l’a écrit: « De toute évidence, l’une des deux fractures était très proche d’être catastrophique. »

Ladd est ensuite entré en chirurgie, où quelques tiges et «autre matériel» ont été utilisés pour stabiliser sa grave fracture.

Elle a poursuivi dans le blog: « Il devra porter une minerve pendant plusieurs semaines pour laisser cicatriser l’autre fracture, et les filles et moi allons faire un clin d’œil pour le mariage d’Alex … mais nous sommes juste reconnaissants qu’il soit là pour Alex. mariage. »

Ree est surtout connue en tant que chef cuisinière, blogueuse, écrivain culinaire, photographe et personnalité de la télévision, alors qu’elle a également sa propre émission de télévision appelée The Pioneer Woman sur Food Network.