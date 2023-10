Alex Jones s’opposera à la tentative des procureurs géorgiens de l’appeler comme témoin au procès des coaccusés de Trump

Willis a indiqué son intention de contraindre Jones à témoigner un dossier judiciaire publié publiquement Mardi. Le dossier indiquait que Jones avait eu des contacts avec Kenneth Chesebro, un avocat qui a aidé à élaborer la stratégie de la dernière chance de Trump pour renverser la victoire de Joe Biden aux élections de 2020 et maintenir Trump au pouvoir. Chesebro et l’avocat Sidney Powell devraient être jugés le 23 octobre, le premier groupe des 18 coaccusés de Trump dans un prétendu complot de racket pour faire face aux jurés.

« [Jones] possède des connaissances uniques concernant les communications entre lui et Kenneth Chesebro et d’autres individus connus et inconnus impliqués dans les efforts coordonnés multi-États pour influencer les résultats des élections du 3 novembre 2020 en Géorgie et ailleurs », a écrit Willis.

Des vidéos récemment découvertes montrent Chesebro marchant aux côtés de l’entourage de Jones dans l’après-midi du 6 janvier 2021, dans la zone réglementée du terrain du Capitole, mais il n’est pas clair si les deux ont déjà eu des communications.

Jones, un théoricien du complot d’extrême droite très suivi sur InfoWars, a été un éminent promoteur des fausses affirmations de Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées, et il a assisté au discours de Trump le matin du 6 janvier 2021. Il a contribué à diriger une campagne massive. foule du discours au Capitole, qui avait été violée au moment de son arrivée. Jones n’a pas été inculpé pour ses actes ce jour-là, mais un proche associé, Owen Shroyer, qui l’accompagnait sur le terrain du Capitole, a récemment été condamné à 60 jours de prison pour ses actes.

Pour obtenir le témoignage de Jones – ainsi que celui de dizaines d’autres témoins potentiels résidant en dehors de la Géorgie – Willis doit demander la permission à la fois d’un juge de son district et des tribunaux où résident les témoins. Jones, a-t-elle noté, vit dans le comté de Travis, au Texas. Sa résistance aux efforts de Willis pour contraindre son témoignage laisse présager un large éventail de batailles juridiques qui pourraient résulter des efforts de Willis pour monter un dossier massif contre tous les co-conspirateurs présumés.

Par exemple, Willis a également signalé mardi qu’elle avait l’intention de demander le témoignage de la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel. Et la semaine dernière, elle a indiqué son intention d’appeler le conseiller juridique de Trump, Boris Epshteyn, plusieurs républicains qui se sont faussement fait passer pour des électeurs présidentiels en 2020 et l’avocat Lin Wood.

Willis a mené des batailles similaires pour obtenir des témoignages au cours de son enquête spéciale d’un grand jury sur l’affaire, qui a duré un an, entamant des procédures juridiques qui ont contribué à rendre publics les témoins qu’elle ciblait à travers le pays. Certains de ces témoins – dont les alliés de Trump Mike Flynn, Lindsey Graham, Mark Meadows, Rudy Giuliani et Chesebro lui-même – ont résisté à ces efforts. Mais tous ont finalement perdu les batailles judiciaires locales et fédérales sur cette question.