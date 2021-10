Alex Jones responsable des dommages causés par de fausses allégations concernant la fusillade dans l’école de Sandy Hook

« L’inscription par le tribunal de première instance d’un défaut dans ces affaires est stupéfiante », indique le communiqué. « Il ne tient pas compte des dizaines de milliers de documents produits par les prévenus, des heures passées à siéger pour les dépositions et des différentes déclarations sous serment déposées dans ces affaires. »

Jones et l’avocat d’Infowars Norm Pattis a publié une déclaration Jeudi claquant la décision du juge.

La juge Maya Guerra Gamble a rendu lundi des jugements par défaut contre Jones et son site Web Infowars pour non-respect des ordonnances de production de documents pour deux poursuites intentées par les familles de deux enfants tués dans la fusillade, selon des documents judiciaires.

L’avocat de Jones, Brad Reeves, n’a pas immédiatement répondu aux commentaires.

En 2012, un tireur avec un fusil de type AR-15 est entré à l’école primaire Sandy Hook et a tué 26 personnes, dont six éducateurs et 20 jeunes enfants à Newtown, Connecticut. Depuis la fusillade, Jones a affirmé à plusieurs reprises qu’elle avait été menée par des « acteurs de crise » qui s’opposent au deuxième amendement.

En conséquence, Jones a perdu plusieurs poursuites en diffamation intentées par des familles et des victimes de la fusillade. En 2019, par exemple, Jones a été commandé de payer 100 000 $ en frais de justice et frais juridiques aux parents des victimes de Sandy Hook pour avoir fait la promotion de mensonges sur la fusillade.

Lors d’une déposition sous serment pour le même cas en 2019, Jones a reconnu que la fusillade était réelle et a affirmé qu' »une forme de psychose » l’avait amené à se demander si l’événement avait été mis en scène lorsqu’il s’est produit en 2012, CNN a rapporté vendredi.