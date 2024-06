Alex Jones perdra InfoWars — RT World News

L’expert américain au franc-parler devra vendre sa plateforme pour couvrir un jugement en diffamation de 1,5 milliard de dollars

Le commentateur de droite Alex Jones a accepté de liquider ses actifs dans le but de payer une amende de 1,5 milliard de dollars imposée par le tribunal. Parmi les actifs de Jones se trouve la société mère d’InfoWars, une plateforme utilisée par le choc-jock pour diffuser des informations, des opinions et des théories du complot depuis plus de deux décennies.

Jones a déposé son bilan (chapitre 11) en 2022, après qu’un juge du Connecticut lui ait ordonné de verser 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes du massacre de Sandy Hook. Jones avait affirmé à l’antenne que la fusillade de masse – au cours de laquelle un homme armé avait tué 20 enfants d’une école primaire et six adultes – avait été organisée par le gouvernement américain dans le cadre d’un complot visant à introduire des lois draconiennes sur le contrôle des armes à feu.

Dans les dossiers déposés jeudi auprès d’un tribunal des faillites du Texas, les avocats de Jones ont demandé que la faillite du chapitre 11 soit convertie en une liquidation du chapitre 7, comme « il n’y a aucune perspective raisonnable de réussite de la réorganisation » de ses dettes.

Selon des documents judiciaires, les actifs de Jones ne suffiront pas à couvrir l’amende de 1,5 milliard de dollars. Cependant, les familles Sandy Hook ont ​​convenu l’année dernière que Jones pourrait liquider ses avoirs afin de payer un minimum de 85 millions de dollars au cours des 10 prochaines années.















Dans une requête déposée plus tôt cette semaine, les familles ont déclaré qu’elles souhaitaient que Jones liquide Free Speech Systems LLC, la société mère de la plateforme InfoWars, qui a également demandé la protection contre les faillites. Jones a fondé InfoWars en 1999 et, en 2017, le site Web recevait environ 10 millions de visites mensuelles, éclipsant ainsi de nombreux sites d’information grand public.

Dans ses émissions nocturnes sur InfoWars, Jones a lancé des tirades contre les démocrates, les libéraux, les politiciens et les ONG mondialistes, les financiers internationaux et tous ceux qu’il accuse d’avoir aidé à inaugurer le « nouvel ordre mondial » – un système tyrannique de gouvernance mondiale prédit par la conspiration américaine. théoriciens depuis les années 1980.

Dans une interview avec Jones plus tôt cette année, le journaliste américain Tucker Carlson a noté que bon nombre des brandons texans prédictions – que le World Trade Center serait détruit en 2001, que le gouvernement fédéral imposerait des masques pendant la pandémie de Covid-19, et que « une guerre géante » qui éclaterait en Ukraine en février 2022 – s’est réalisé.

EN SAVOIR PLUS:

Alex Jones autorisé à tweeter à nouveau

S’exprimant sur InfoWars le week-end dernier, Jones a affirmé que l’Américain « État profond » avait orchestré la campagne judiciaire contre lui, ajoutant qu’il était « à court d’options. » Lors de l’émission de vendredi, Jones a déclaré qu’InfoWars allait probablement fermer ses portes d’ici quelques semaines, mais qu’il pourrait « relance » sous une autre marque.