Alex Jones perd deux poursuites contre Sandy Hook par défaut pour défaut de fournir des documents – RT USA News

Le célèbre expert du complot Alex Jones a perdu deux des nombreuses poursuites intentées par des proches des victimes de la fusillade de Sandy Hook après avoir prétendument omis de produire des documents concernant sa diffusion de fausses informations sur le massacre.

Jones a été reconnu coupable par défaut dans les deux cas, ce qui signifie que lui et le point de vente Infowars seront tenus responsables de tous les dommages, selon les décisions de la juge Maya Guerra Gamble qui ont été publiées jeudi. Un jury décidera combien il doit aux plaignants, aux parents Leonard Pozner, Veronique De La Rosa et Scarlett Lewis.

Gamble a justifié les rares décisions – connues sous le nom de « peine de mort » au Texas – en raisonnant que « une série croissante d’avertissements judiciaires, de sanctions pécuniaires et de sanctions non-dispositives ont tous été inefficaces pour dissuader les abus » de Jones, qui a affirmé que la fusillade de masse était truquée.





Aussi sur rt.com

Alex Jones intente une action en justice contre la FAA pour restriction de drones au poste frontière où des milliers de migrants se rassemblent







Les poursuites ont été intentées contre Jones il y a des années pour obtenir réparation pour « »dégâts» causé par les fans de l’émission de radio de Jones harcelant apparemment les familles des enfants tués dans la fusillade de Sandy Hook.

Pozner et De La Rosa ont initialement poursuivi Jones en 2018, citant une diffamation pour l’insistance du diffuseur selon laquelle la fusillade à l’école primaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, était un « faux drapeau » et les enfants tués étaient de simples « acteurs de crise.« Vingt enfants et six adultes sont morts dans le massacre.

Le cabinet d’avocats texan Farrar & Ball représente Pozner et De La Rosa – les parents de la victime de 6 ans, Noah Pozner – et Lewis, dont le fils de 6 ans, Jesse, est également décédé à l’école. Le cabinet d’avocats a déclaré vendredi au HuffPost qu’il était « pas surpris par la décision de la Cour” pour tenir Jones responsable par jugement par défaut.

Jones a épuisé sept avocats au cours de l’affaire, et son avocat actuel, Brad Reeves, a déclaré le mois dernier que le jugement par défaut serait « »extrêmement excessif» étant donné le simple échec de Jones à remettre les documents de découverte.

Cependant, Gamble a distingué Jones « approche de mauvaise foi » au procès en général, son prétendu « menaces publiques» et sa prétention d’être soumis à «montrer les essais« pour justifier un recours juridique si rare que même l’avocat de Farrar & Ball, Bill Ogden, a reconnu au HuffPost que les avocats ne l’apprennent qu’à l’école comme »plutôt une théorie. «





Aussi sur rt.com

« Terminez-le »: les libéraux célèbrent avec joie alors que la Cour suprême REFUSE d’entendre l’appel d’Alex Jones dans l’affaire Sandy Hook







Ogden a soutenu que c’était «extrêmement rare qu’une partie (Alex Jones et Infowars) ait reçu l’ordre de la Cour de se conformer à la découverte, soit sanctionnée pour avoir omis d’obéir aux multiples ordonnances de la Cour, puis continue de mépriser de manière flagrante l’autorité de la Cour en refusant continuellement de se conformer. «

Alors que Jones s’est constamment plaint d’avoir abandonné l’histoire de Sandy Hook il y a longtemps et de ne plus la considérer comme un canular, l’un de ses auditeurs a été condamné à cinq mois de prison pour avoir laissé des messages vocaux menaçants sur le téléphone de Pozner en 2017. Sa peine lui a également interdit de accéder à Infowars, le site Web de Jones.

Jones a tenté de faire appel de son cas devant la Cour suprême en avril, mais a été rejeté. Il avait déjà été pénalisé en 2019 pour avoir refusé de remettre des documents de découverte liés à un autre procès lié à Sandy Hook.

Encore plus bizarrement, l’animateur de radio a affirmé que l’un des avocats des parents avait tenté de le piéger en lui envoyant par courrier électronique de la pornographie juvénile, qui est apparue plus tard lorsque le FBI a passé au peigne fin ses courriers électroniques. Il n’est pas clair si c’est la raison pour laquelle Jones a hésité à remettre d’autres documents pour la découverte, ou quels documents ont été exactement demandés.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!