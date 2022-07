Alex Jones met la société derrière Infowars Empire en faillite

Les avocats des familles affirment que le dépôt de bilan est un autre stratagème pour retarder les procès en dommages-intérêts dans les deux affaires restantes : une au Texas remportée par Lenny Pozner et Véronique De La Rosa, dont le fils Noah Pozner est décédé à Sandy Hook ; et le second remporté dans le Connecticut par les familles des huit victimes de Sandy Hook. Les procès restants étaient prévus pour septembre, la sélection du jury dans l’affaire du Connecticut devant commencer la semaine prochaine.

Le massacre de l’école de Sandy Hook Carte 1 sur 5 Une attaque dévastatrice. Le 14 décembre 2012, un homme armé de 20 ans a tué sa mère puis est entré dans l’école primaire armé de pistolets semi-automatiques et d’un fusil semi-automatique. Il y a tué 26 personnes, dont 20 enfants, avant de se donner la mort. La pression pour le contrôle des armes à feu. Le président de l’époque, Barack Obama, s’est engagé à “utiliser tout pouvoir détenu par ce bureau” pour empêcher que de tels massacres ne se reproduisent. Bien que les efforts législatifs visant à interdire les armes d’assaut et à étendre les vérifications des antécédents aient échoué, une nouvelle vague d’activisme axée sur le contrôle des armes à feu a gagné du terrain après la fusillade.

“Deux jours seulement avant le début de la sélection du jury dans le Connecticut, M. Jones s’est une fois de plus enfui comme un lâche devant le tribunal des faillites dans une tentative transparente de retarder la confrontation avec les familles qu’il a passées des années à blesser”, Chris Mattei, avocat du Les familles de Sandy Hook dans l’affaire du Connecticut, ont déclaré dans un communiqué.

“Ces familles”, a poursuivi sa déclaration, “ont une patience sans fin et restent déterminées à tenir M. Jones responsable devant un tribunal du Connecticut.”

Le dépôt de bilan était au nom de Free Speech Systems, la société mère d’Infowars. La pétition indique que Free Speech Systems a 14 millions de dollars d’actifs et 79 millions de dollars de passif. Sur sa liste de créanciers, la société nomme plusieurs personnes et sociétés ayant des actions en justice contre M. Jones et Infowars, notamment pour diffamation.