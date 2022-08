Alex Jones: le jury accorde 45,2 millions de dollars dans le procès de Sandy Hook

Le théoricien américain du complot Alex Jones doit payer aux parents d’un garçon de 6 ans tué lors du massacre de Sandy Hook en 2012 45,2 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs – en plus des 4,1 millions de dollars de dommages-intérêts déjà accordés – pour avoir prétendu à tort que la fusillade était un canular, a décidé vendredi un jury texan.

Neil Heslin et Scarlett Lewis, parents séparés de Jesse Lewis, âgé de 6 ans, ont témoigné que des partisans de Jones les avaient harcelés et leur avaient envoyé des menaces de mort pendant des années, croyant à tort qu’ils mentaient au sujet de la mort de leur fils le 14 décembre. 2012, fusillade qui a tué 20 enfants et six membres du personnel de l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut.

Le jury de 12 personnes a décidé jeudi des dommages-intérêts compensatoires à la suite d’un procès de deux semaines dans le cadre du procès en diffamation présidé par la juge Maya Guerra Gamble devant le tribunal d’État d’Austin, la capitale du Texas, où l’émission de radio et la diffusion Web Infowars de Jones sont basées.

Les parents avaient réclamé 145,9 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs et 150 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires. Des dommages-intérêts compensatoires sont accordés pour couvrir les souffrances et les pertes d’un demandeur.

Les dommages-intérêts punitifs sont accordés pour punir les actions d’un défendeur.

Jones, qui a été une figure éminente des cercles de droite américains et un partisan de l’ancien président américain Donald Trump, avait qualifié le massacre de Sandy Hook de canular du gouvernement américain mis en scène en utilisant des acteurs de la crise pour servir de prétexte à l’enlèvement des Américains. des fusils.

“Nous vous demandons d’envoyer un message très, très simple, et c’est: arrêtez Alex Jones. Arrêtez la monétisation de la désinformation et des mensonges”, a déclaré Wesley Todd Ball, un avocat des parents, aux jurés plus tôt vendredi avant qu’ils n’entament les délibérations sur dommages-intérêts punitifs.

Le tireur de Sandy Hook, Adam Lanza, a utilisé un fusil Remington Bushmaster pour perpétrer le massacre. Cela s’est terminé lorsque Lanza s’est suicidé avec le bruit approchant des sirènes de police.

Un avocat de Jones, Federico Andino Reynal, a demandé aux jurés de rendre un verdict de 270 000 $ US sur la base du nombre d’heures d’Infowars consacrées à la couverture de Sandy Hook.

L’économiste médico-légal Bernard Pettingill a témoigné vendredi au nom des parents de Lewis que Jones “a promulgué des discours de haine et de la désinformation” et “a gagné beaucoup d’argent”. Jones et Infowars valent entre 135 et 270 millions de dollars américains combinés, a déclaré Pettingill.

Jones a cherché à se distancier des théories du complot lors de son témoignage, s’excusant auprès des parents et reconnaissant que Sandy Hook était “100% réel”.

La société de Jones, Free Speech Systems LLC, a déclaré faillite la semaine dernière. Jones a déclaré lors d’une émission lundi que le dossier aidera la société à rester en ondes pendant qu’elle fait appel. La déclaration de faillite a suspendu une poursuite en diffamation similaire intentée par les parents de Sandy Hook dans le Connecticut où, comme au Texas, il a déjà été reconnu responsable.

Lors des plaidoiries de clôture mercredi, Kyle Farrar, un avocat des parents, a exhorté le jury à mettre fin à ce qu’il a appelé leur cauchemar et à tenir Jones responsable d’avoir profité de la mort de leur fils. Reynal a reconnu lors de sa plaidoirie finale que Jones et Infowars avaient rapporté “de manière irresponsable” Sandy Hook, mais a déclaré que son client n’était pas responsable du harcèlement.

Les plaignants ont également accusé Jones d’avoir abordé le procès de mauvaise foi, citant des émissions dans lesquelles il a déclaré que la procédure avait été truquée contre lui et que le jury était rempli de personnes qui “ne savent pas sur quelle planète ils se trouvent”.



(Reportage de Jack Queen à New York; Montage par Will Dunham, Howard Goller et Mark Porter)