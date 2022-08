Alex Jones, interrogé, est confronté à des preuves de tromperie

Les messages texte étaient importants parce que M. Jones avait affirmé pendant des années qu’il avait cherché dans son téléphone des textes sur les cas de Sandy Hook et n’en avait trouvé aucun.

Le massacre de l’école de Sandy Hook Carte 1 sur 5 Une attaque dévastatrice. Le 14 décembre 2012, un homme armé de 20 ans a tué sa mère puis est entré dans l’école primaire armé de pistolets semi-automatiques et d’un fusil semi-automatique. Il y a tué 26 personnes, dont 20 enfants, avant de se suicider. La pression pour le contrôle des armes à feu. Le président de l’époque, Barack Obama, s’est engagé à “utiliser tout pouvoir détenu par ce bureau” pour empêcher que de tels massacres ne se reproduisent. Bien que les efforts législatifs visant à interdire les armes d’assaut et à étendre les vérifications des antécédents aient échoué, une nouvelle vague d’activisme axée sur le contrôle des armes à feu a gagné du terrain après la fusillade.

M. Bankston, avocat des parents de Sandy Hook, Scarlett Lewis et Neil Heslin, a également révélé de nouvelles preuves de l’incapacité de M. Jones à produire des documents ordonnés par le tribunal concernant les mensonges qu’il a répandus sur la fusillade de masse et ses victimes. Il a également présenté des dossiers financiers qui contredisaient l’affirmation de M. Jones selon laquelle il était en faillite et des extraits de ses émissions calomniant le juge et le jury dans l’affaire.

M. Jones a perdu quatre procès en diffamation l’année dernière qui ont été intentés contre lui par les familles de 10 victimes de la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, où un homme armé a tué 20 élèves de première année et six éducateurs.

M. Jones a perdu ces affaires par défaut, après près de quatre ans de litiges au cours desquels il n’a pas produit de documents et de témoignages ordonnés par les tribunaux du Texas et du Connecticut. Cela a déclenché trois procès en dommages-intérêts; celui d’Austin cette semaine est le premier.