Alex Jones fulmine alors que le juge décide qu’il doit payer des dommages-intérêts aux familles de Sandy Hook

L’animateur d’INFOWARS, Alex Jones, est furieux après qu’un juge lui a ordonné de payer des dommages-intérêts dans le cadre de trois poursuites en diffamation intentées par les parents de deux enfants tués lors du massacre de l’école primaire de Sandy Hook.

Lundi, la juge Maya Guerra Gamble a rendu des jugements par défaut contre Jones, Infowars et d’autres accusés pour leur « mauvaise foi flagrante et leur mépris flagrant » des ordonnances du tribunal de remettre des documents aux avocats des parents.

L’animateur d’Inforwars, Alex Jones, a été condamné par un juge à verser des dommages et intérêts dans le cadre de trois poursuites en diffamation Crédit : Getty

La poursuite a été intentée par les parents de deux enfants tués lors du massacre de l’école primaire Sandy Hook en 2012 Crédit : AP : Presse associée

LE JURY DÉCIDE DES DOMMAGES

Les affaires passeront à un procès devant jury qui déterminera combien Jones et les autres accusés devront payer en dommages-intérêts aux familles victimes.

La fusillade à l’école de Newtown, Connecticut, le 14 décembre 2012, a tué 26 personnes, dont 20 enfants.

Le tireur de 20 ans avait abattu sa mère dans la maison qu’ils partageaient avant de se rendre à l’école pour commettre un meurtre de masse et se suicider à l’arrivée des flics.

L’animateur de télévision et théoricien du complot a pendant des années imputé sa conduite à « une forme de psychose » pour avoir poussé une théorie sans fondement selon laquelle l’une des fusillades dans les écoles les plus meurtrières de l’histoire américaine était un « canular géant » et mise en scène par des acteurs qui s’opposent au droit du deuxième amendement de porter les armes.

Après suffisamment de pression, Jones a rapidement reconnu que la fusillade dans l’école avait eu lieu.

Les avocats de Jones ont tenté de lutter contre les poursuites en diffamation affirmant que ses commentaires sur la fusillade dans l’école étaient protégés par le premier amendement pour la liberté d’expression.

Des poursuites contre Jones, Inforwars et d’autres ont été déposées devant les tribunaux du Texas et du Connecticut par les familles de certaines des victimes de la fusillade dans les écoles à cause du complot de canular, affirmant que sa perpétuation des théories sans fondement leur avait causé un harcèlement ignoble et des menaces de mort de la part des fidèles de Jones.

Les affaires du Connecticut n’ont pas été résolues.

JONES ‘DÉTRESSÉ’

Jones et son avocat du Connecticut, Norman Pattis, se sont opposés à la décision du juge du Texas dans un réponse publiée sur le site Infowars intitulé : « Le juge du Texas crucifie le premier amendement dans l’affaire Alex Jones/Sandy Hook. »

« Il ne tient pas compte des dizaines de milliers de documents produits par les prévenus, des heures passées à siéger pour les dépositions et des différentes déclarations sous serment déposées dans ces affaires », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous sommes bouleversés par ce que nous considérons comme un abus flagrant de pouvoir discrétionnaire de la part du tribunal de première instance. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ces affaires soient entendues sur le fond. »

« MES AVIS ONT ÉTÉ FAUX »

Lors des dépositions, On a demandé à Jones si quelqu’un devrait être tenu responsable si des personnes sont blessées par leurs actions ou leurs paroles.

« Parfois, les gens prétendent qu’ils ont été blessés et qu’ils ne l’ont pas été », a répondu l’hôte.

« Il faut donc regarder l’ordre du jour derrière les choses.

«J’ai moi-même presque eu une forme de psychose dans le passé où je pensais fondamentalement que tout était mis en scène.

« Même si j’apprends maintenant que beaucoup de choses ne sont pas mises en scène. »

Il a continué à suggérer que ses opinions étaient fausses.

« Donc, je pense en tant qu’expert et en tant que personne qui donne une opinion – vous savez que mes opinions étaient fausses », a déclaré Jones.

« Mais ils n’ont jamais eu tort de blesser les gens consciemment. »

Jones a également blâmé l’hystérie des médias et sa profonde méfiance envers les informations et les entreprises grand public.

« Je dis juste que le traumatisme des médias et des entreprises ment tellement – alors tout commence – vous ne vous reposez plus rien », a déclaré Jones.

« Un peu comme un enfant dont les parents lui mentent encore et encore – très vite, ils ne savent pas ce qu’est la réalité. »

L’animateur de télévision et théoricien du complot attribue depuis des années sa conviction que l’une des fusillades dans une école les plus meurtrières de l’histoire américaine était un « canular géant » basé sur une « forme de psychose ». Crédit : AP : Presse associée

La fusillade à l’école de Newtown, Connecticut, le 14 décembre 2012, a tué 26 personnes, dont 20 enfants Crédit : AP : Presse associée

