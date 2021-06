Alex Jones fond en larmes lors d’un segment émotionnel sur The One Show

ALEX Jones a été vu en train de fondre en larmes lors d’un segment émotionnel sur The One Show pour célébrer un travailleur bénévole.

L’animateur de télévision a été rejoint par l’invité spécial Paul O’Grady alors qu’ils diffusaient un article spécial sur ce qui aurait été le 100e anniversaire de Price Philip hier.

5 Alex a été laissé en larmes au moment émouvant de la série

The One Show s’est concentré sur le programme du duc d’Édimbourg vers la fin du spectacle et a été rejoint par un bénévole en particulier qui avait passé 27 ans à aider les enfants à participer.

Mary Dowding, de Barnet, a été amenée au studio de la BBC dans le but de figurer dans une émission de radio sur les amoureux des chiens afin que ses amis et sa famille puissent la remercier.

Alex, 44 ans, a présenté l’invité en déclarant : « Mary aide les jeunes à planifier les récompenses du duc d’Édimbourg, y compris les expéditions d’orientation.

« En dehors du travail bénévole, Mary a une grande passion dans la vie, les chiens. Mary prendra bientôt sa retraite et déménagera au Pays de Galles.

5 Le spectacle célébrait la travailleuse bénévole Mary

En discutant avec la co-vedette Ronan Keating, Alex a ajouté: « Nous pensons que Mary mérite quelque chose d’un peu spécial, nous savons qu’elle aime les chiens, alors qui pourrait nous aider avec une surprise? »

La présentatrice a révélé comment elle avait conçu un plan pour amener Mary au studio The One Show, mais en le déguisant en émission de radio parlant de chiens.

« J’ai appelé quelqu’un d’autre qui est folle de chiens », a-t-elle ajouté, avant de discuter en vidéo avec un autre amoureux des chiens et animateur de télévision, Paul, 65 ans.

Elle a expliqué à Paul, qui anime la série documentaire ITV For The Love of Dogs, qu’elle voulait qu’il soit impliqué dans la grande surprise.

5 Alex a fait semblant d’interviewer Mary à propos des chiens dans une fausse émission de radio

« Donc, le plan est que je l’ai invitée à faire une interview à la radio. Nous l’appelons – prêt pour cela – PoochCast ! Je veux que vous veniez », a déclaré Alex à Paul, qui a accepté.

Les caméras ont ensuite montré Mary entrant dans le studio pour son interview sur PoochCast, Alex lui disant que cela allait être diffusé en direct.

« Elle n’a aucune raison de soupçonner que ce n’est pas réel », a fait remarquer Alex, avant de présenter le producteur de la fausse émission, qui était en fait Paul.

Mary a rapidement réalisé que la voix à l’autre bout du fil n’était pas le producteur Stan, mais Paul O’Grady, qui l’a rapidement remerciée pour son travail acharné avec les jeunes à travers le pays.

5 Tout le monde a été laissé en larmes à la vidéo émotionnelle

Alors qu’Alex révélait que tout faisait partie d’une farce élaborée pour faire entrer Mary dans le studio, des vidéos d’amis et de famille la remerciant ont commencé à jouer.

Alex a déclaré: « Nous avons eu tellement de gens qui voulaient vous remercier parce que vous avez fait, vous savez, 27 ans pour aider les jeunes à obtenir leur duc d’Édimbourg. »

Les messages vidéo émotionnels ont incité Mary à pleurer, Alex pleurant également en le regardant rouler sur les écrans de télévision à l’intérieur du studio.

5 Alex n’a pas pu se retenir pendant qu’elle regardait la vidéo

Essuyant désespérément ses yeux, Alex a plaisanté: « Oh mon Dieu, je pleure plus que toi, c’est embarrassant. »

Alex et Mary ont continué à pleurer ensemble jusqu’à la fin de la vidéo, l’animateur adressant un dernier merci au bénévole qui a travaillé dur.

The One Show est diffusé en semaine à 19h sur BBC One.