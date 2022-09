Alex Jones fait sa première apparition au procès de Sandy Hook

WATERBURY, Conn. (AP) – Après avoir décrié les débats sur son émission Web, le théoricien du complot Alex Jones a fait sa première apparition mardi lors d’un procès dans le Connecticut qui déterminera le montant des dommages-intérêts qu’il devrait payer pour avoir dit à son public de millions le Sandy Hook La fusillade à l’école primaire était un canular.

Jones est arrivé au palais de justice vers 9h30, mais on ne sait pas quand il pourrait être appelé à la barre.

Au cours des quatre premiers jours du procès la semaine dernière et au cours du week-end, Jones a critiqué la procédure de son studio Infowars à Austin, au Texas, l’appelant un “procès-spectacle” et un “tribunal truqué” visant à le faire taire et à le mettre en faillite. tout en ignorant les droits à la liberté d’expression. Des articles sur son site Web Infowars l’ont qualifié de «tribunal kangourou» et se sont moqués du juge et de l’avocat des familles de Sandy Hook.

Jones a déjà été reconnu responsable des dommages-intérêts des plaignants du procès – un agent du FBI qui a répondu à la fusillade de 2012 et des proches de huit enfants et adultes qui ont été tués à l’école de Newtown, Connecticut. La juge Barbara Bellis l’a déclaré, ainsi que la société mère d’Infowars, Free Speech Systems, responsables par défaut sans procès, en guise de punition pour ce qu’elle a appelé ses échecs répétés à remettre des documents aux avocats de Sandy Hook.

Et Jones n’est pas autorisé à présenter des défenses en faisant valoir qu’il n’est pas responsable, notamment que le premier amendement lui a donné le droit de dire que la fusillade n’a pas eu lieu et de soulever des questions à ce sujet.

Un homme armé a tué 20 élèves de première année et six éducateurs à l’école le 14 décembre 2012.

Les plaignants disent que la promotion par Jones du mensonge du canular dans son émission a conduit les familles à être menacées et harcelées par des négationnistes de la fusillade. Ils disent avoir subi des menaces de mort et du harcèlement en personne, des enregistrements vidéo par des inconnus et des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux. Certaines familles ont quitté Newtown pour éviter le harcèlement.

Et ils disent que pendant que Jones parlait du tournage, les ventes de compléments alimentaires, de vêtements, de nourriture et d’autres articles qu’il colportait dans son émission ont augmenté. Une représentante de Free Speech Systems a déclaré la semaine dernière qu’elle pensait que Jones et sa société avaient réalisé au moins 100 millions de dollars de revenus depuis la fusillade dans l’école.

Lors d’un procès similaire sur le canular de Jones au Texas le mois dernier, un jury a accordé près de 50 millions de dollars de dommages-intérêts aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade. Comme dans l’affaire du Connecticut, le juge texan a déclaré Jones et Free Speech Systems responsables par défaut à titre de sanction pour ne pas avoir remis tous les documents demandés par les plaignants.

Le procès au Texas a montré certaines différences entre ce que Jones dit dans son émission sur les poursuites judiciaires contre lui et ce qu’il dit à la barre.

Jones, qui a déclaré au cours des dernières années qu’il pensait que la fusillade avait eu lieu, a également dénoncé le procès du Texas dans son émission. Sous serment et face à un jury à Austin, il a déclaré qu’il avait réalisé que les mensonges du canular étaient irresponsables et blessaient les sentiments des gens, et qu’il en était désolé.

Jones a dépeint les procès comme une conspiration des démocrates et des médias pour le mettre en faillite et le faire taire. Il s’est également plaint d’avoir été reconnu “coupable” sans procès. Il n’y a pas de culpabilité dans les procès civils comme ceux du Connecticut et du Texas, et sa responsabilité pour des dommages sans procès était des sanctions contre lui pour avoir refusé d’obéir aux ordonnances du tribunal et aux règles de remettre des preuves aux plaignants.

Dave Collins, l’Associated Press