Un jury du Connecticut doit commencer à entendre des preuves mardi dans un procès pour décider combien d’argent le théoricien du complot Alex Jones devrait payer aux proches des victimes de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook pour avoir répandu un mensonge selon lequel le massacre était un canular.

Le procès se déroule à Waterbury, à moins de 32 kilomètres de Newtown, où 26 enfants et enseignants ont été abattus en 2012.

C’est le deuxième procès de ce type pour Jones, qui a été condamné par un jury texan le mois dernier à verser près de 50 millions de dollars aux parents de l’un des enfants tués.

Un jury de six membres et plusieurs suppléants décideront combien le théoricien du complot devrait payer les proches de huit victimes et un agent du FBI qui a répondu à l’école. La juge Barbara Bellis a déclaré Jones responsable sans procès l’année dernière après avoir omis de remettre des documents aux avocats des familles.

Jones ne devrait pas assister au procès mardi. Il a déclaré lors de son émission lundi qu’il se rendrait dans le Connecticut la semaine prochaine.

Le procès devrait durer environ un mois et comporter des témoignages de Jones et des familles.

Les familles de Sandy Hook et l’ancien agent du FBI William Aldenberg disent avoir été confrontés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient que la fausse affirmation de Jones selon laquelle la fusillade avait été mise en scène par des acteurs de la crise dans le cadre d’un complot visant à retirer les armes des gens.

Certains disent que des inconnus les ont filmés ainsi que leurs enfants survivants. Ils ont également subi des menaces de mort et fait l’objet de commentaires abusifs sur les réseaux sociaux. Et certaines familles ont quitté Newtown pour éviter le harcèlement. Ils accusent Jones de leur avoir causé des dommages émotionnels et psychologiques.

Jones, dont l’émission Web et la marque Infowars sont basées à Austin, au Texas, a été banni de YouTube, Facebook et Spotify pour avoir enfreint les politiques de discours haineux.

Jones dit maintenant qu’il croit que la fusillade était réelle. Lors du procès au Texas, il a témoigné qu’il se rendait compte que ce qu’il avait dit était irresponsable, qu’il avait blessé les sentiments des gens et qu’il s’était excusé.

Il continue cependant d’insister sur le fait que ses commentaires étaient protégés de la liberté d’expression. Il considère les poursuites comme des efforts pour le faire taire et le mettre en faillite.

Les avocats de Jones disent qu’il a l’intention de faire appel du jugement contre lui au Texas. Jones devra également faire face à un troisième procès au Texas impliquant les parents d’un autre enfant tué.

