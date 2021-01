L’ancien président Donald Trump s’adresse à la foule lors du rassemblement «Stop the Steal» du 6 janvier. | Robert Nickelsberg / Getty Images

Leurs contributions ne représentaient qu’une partie des 86 millions de dollars que Trump et les républicains ont collectés après les élections de 2020.

Une enquête du Wall Street Journal a révélé qu’un certain nombre d’alliés clés de l’ancien président Donald Trump – y compris la personnalité des médias d’extrême droite Alex Jones et Julie Jenkins Fancelli, héritière de la fortune du supermarché Publix – ont aidé à financer le rassemblement qui a précédé la prise d’assaut des États-Unis. Capitole le 6 janvier qui a fait cinq morts.

Selon les journalistes Shalini Ramachandran, Alexandra Berzon et Rebecca Ballhaus, Jones a promis 50000 dollars de son propre argent à l’événement et a organisé des fonds supplémentaires, y compris une contribution de 300000 dollars de Jenkins Fancelli, qui est l’un des principaux donateurs du GOP.

Au total, le rallye a coûté environ 500 000 dollars, selon le rapport. Cet événement, au cours duquel Trump s’est engagé à ne jamais concéder l’élection de novembre au président Joe Biden – et a attisé des partisans qui ont ensuite repris le Capitole – a formé la base de la deuxième destitution de Trump à la Chambre des représentants. En partie à cause des commentaires qu’il a tenus lors de ce rassemblement, Trump a été accusé d ‘«incitation à l’insurrection» et devra bientôt faire face à un procès au Sénat.

Le Journal rapporte également que, selon les archives de la Commission électorale fédérale, «au moins cinq anciens membres du personnel de la campagne Trump» ont été impliqués dans la logistique de l’événement. Le rassemblement a été particulièrement lucratif pour Caroline Wren, responsable de la collecte de fonds de Trump, qui a reçu 730000 dollars tout au long du cycle électoral de 2020 pour qu’elle et son entreprise travaillent à la collecte de fonds pour l’équipe de campagne de réélection de Trump, selon le Journal.

Jones, un théoricien du complot prolifique qui a contribué à promouvoir de nombreuses affirmations discréditées, telles que l’idée que le massacre de Sandy Hook était un canular, a engagé ses fonds en échange d’un discours lors du rassemblement. Il a fini par parler la veille, lors d’un rassemblement différent, mais a fait la promotion de l’événement du 6 janvier. Les deux rassemblements étaient des manifestations pour le mouvement en cours «Stop the Steal», qui prétend à tort que l’élection présidentielle a été volée à Trump.

Le don de Jenkins Fancelli n’était lié à aucun temps de parole et était géré par Wren, que Jenkins Fancelli aurait choisi pour coordonner le rassemblement. Au-delà de sa contribution à l’événement du 6 janvier, Jenkins Fancelli a fait don de près d’un million de dollars à la campagne Trump et au Parti républicain lors du cycle électoral de 2020.

Organisé par un groupe se faisant appeler «Women for America First», le rassemblement a eu lieu juste au sud de la Maison Blanche dans une zone connue sous le nom d’Ellipse, tandis que les législateurs du Congrès étaient réunis au Capitole pour certifier les résultats de cette élection. Dans ses remarques, Trump a fustigé les républicains qu’il jugeait insuffisamment fidèles, y compris son propre vice-président, Mike Pence. Il a conclu en encourageant la foule à descendre Pennsylvania Avenue pour défier directement ces législateurs.

Cet après-midi-là, des centaines de personnes avaient pénétré dans le bâtiment, beaucoup brandissant des drapeaux pro-Trump, ainsi que d’autres emblèmes d’extrême droite, tels que le drapeau confédéré. Cinq personnes sont mortes pendant le chaos, dont un policier; deux autres policiers présents ce jour-là se sont suicidés depuis, et au moins 140 policiers ont été blessés, certains gravement.

Jones n’a pas été accusé d’actes répréhensibles à cet égard, pas plus que Jenkins Fancelli.

Les efforts pour renverser les élections ont réussi à activer les donateurs de Trump

L’importante somme d’argent recueillie pour le rassemblement du 6 janvier est révélatrice de la campagne de financement qui a entouré les derniers mois de la présidence de Trump – dans l’ensemble, l’opposition de l’ancien président aux résultats des élections s’est avérée une opportunité lucrative de collecte de fonds.

En effet, les donateurs de Trump étaient motivés à contribuer quelque 86 millions de dollars au Comité national républicain et à des organisations directement liées à Trump entre le 24 novembre et le 31 décembre 2020, selon une divulgation vendredi avec la Commission électorale fédérale.

Bloomberg a d’abord signalé que, selon WinRed, la branche de collecte de fonds en ligne du Parti républicain, un total de 207 millions de dollars avait été collecté pour les candidats et les comités républicains dans les 19 jours suivant les élections du 3 novembre. Une partie de cela est allée à des élections compétitives pour les sièges du Sénat de Géorgie, qui ont toutes deux perdu le GOP.

Mais environ 68 millions de dollars levés sont allés à Trump Make America Great Again, un comité conjoint de collecte de fonds qui répartit son apport entre Save America, le comité d’action politique de Trump, et le RNC, selon Bloomberg. Comme l’a noté Politico, Trump dispose d’une grande flexibilité juridique quant à la façon dont l’argent de Save America peut être dépensé – de la diffusion de publicités lors des prochaines élections au paiement des alliés et des membres de la famille pour le travail.

Bien qu’il reste à voir exactement comment l’argent de Save America sera utilisé, Trump est actuellement confronté à des questions sur les liens de sa campagne de réélection avec le rassemblement du 6 janvier. Selon le Center for Responsive Politics, la campagne de réélection de Trump pour 2020 a versé plus de 2,7 millions de dollars à des organisations et à des personnes liées à l’événement du 6 janvier. Une grande partie de ces dons était de «l’argent noir», ce qui rend «difficile de savoir qui a payé la campagne et quand», a écrit la journaliste Anna Massoglia.

Le Center for Responsive Politics a également constaté que huit personnes avaient été embauchées comme membres du personnel ou comme sous-traitants pour organiser le rassemblement, en utilisant les fonds de la campagne. La campagne, cependant, a déclaré qu’elle n’avait pas payé pour le rassemblement et que ces personnes n’étaient pas employées par la campagne le jour du rassemblement et de son issue violente.