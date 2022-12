Alex Jones dépose un dossier de faillite personnelle

Vendredi, le théoricien du complot Alex Jones a déposé son bilan personnel.

L’homme derrière le site Web d’extrême droite Infowars a déposé une plainte pour le chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites du district sud du Texas à Houston, citant le quasi 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts décerné cette année aux familles des victimes du massacre de l’école primaire de Sandy Hook, selon le New York Times.

Les familles ont remporté une série d’affaires de diffamation contre Jones cette année après avoir débité des mensonges et des théories du complot sur la fusillade pendant des années.

Jones a commencé à répandre les mensonges quelques heures seulement après le 14 décembre 2012, décès de 20 élèves de première année et de six éducateurs à Sandy Hook Elementary à Newtown, Connecticut, affirmant à tort que le massacre avait été planifié par le gouvernement comme prétexte pour confisquer les armes des Américains et que les familles avaient participé au complot. Il a continué à mentir pendant des années, exposant les familles à des abus sans fin et à des menaces de mort de la part de ses partisans.

Le dépôt de vendredi fait suite au dépôt de bilan plus tôt cette année par Free Speech Systems, la société mère d’Infowars. Le nouveau dépôt pourrait potentiellement ralentir les paiements aux familles, qui devraient demander une indemnisation auprès des tribunaux de faillite aux côtés d’autres créanciers, mais cela pourrait également obliger les responsables à examiner de plus près les finances et les opérations de Jones, a déclaré le Times.

Jones a longtemps repoussé les demandes lui demandant de fournir des documents commerciaux, des informations financières et d’autres documents. Plus tôt cette année, une autre poursuite intentée par l’une des familles a accusé Jones d’avoir caché des actifs en tirant 18 millions de dollars des comptes de son entreprise à partir de 2018, lorsqu’il a commencé à traiter des poursuites judiciaires. Il a également accusé Jones d’avoir affirmé que sa société devait 54 millions de dollars de dettes à une autre société, ce qui, selon le procès, est détenu “directement ou indirectement” par Jones.