Alex Jones dépose le bilan

WASHINGTON – Le diffuseur de complot Infowars Alex Jones a déposé vendredi une mise en faillite personnelle du chapitre 11 dans le district sud du Texas à Houston, citant près de 1,5 milliard de dollars en dommages-intérêts accordés cette année aux familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook, qui ont remporté une série de diffamation affaires contre M. Jones après avoir menti pendant des années au sujet de la fusillade dans l’école.

Le dépôt s’ajoute au dépôt de bilan de Free Speech Systems, la société mère d’Infowars, fin juillet. Le dépôt de bilan personnel pourrait encore retarder le paiement des verdicts pour les familles, qui devraient demander le paiement par le biais des tribunaux de faillite aux côtés d’autres créanciers. Mais cela pourrait également imposer un plus grand degré de contrôle sur les finances de l’empire de M. Jones.

Pendant plus de quatre ans du litige Sandy Hook, M. Jones a bloqué les tribunaux sur la fourniture de documents commerciaux, d’informations financières et d’autres documents. Dans une action en justice distincte, les familles de Sandy Hook ont ​​accusé M. Jones d’avoir détourné de manière inappropriée des actifs de son entreprise et de les avoir acheminés vers lui-même et sa famille. Il sera désormais ostensiblement tenu de révéler davantage sur ces actifs.

