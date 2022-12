Alex Jones dépose le bilan personnel

HOUSTON –

L’animateur d’Infowars, Alex Jones, a déposé une demande de mise en faillite personnelle au Texas vendredi alors qu’il fait face à près de 1,5 milliard de dollars de jugements de la cour sur les théories du complot qu’il a diffusées sur le massacre de l’école de Sandy Hook.

Jones a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 devant le tribunal des faillites de Houston. Son dossier répertorie entre 1 et 10 milliards de dollars de passifs dus à 50 à 99 créanciers et entre 1 et 10 millions de dollars d’actifs.

Le dépôt de bilan intervient alors que Jones fait face à des ordonnances judiciaires lui imposant de verser près de 1,5 milliard de dollars de dommages-intérêts aux proches des victimes de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook en 2012 pour avoir qualifié le massacre de canular.

Un avocat représentant Jones dans l’affaire de la faillite n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant un commentaire.

En octobre, un jury du Connecticut a accordé aux familles 965 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, et un juge a ensuite ajouté 473 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Plus tôt dans l’année, un jury texan a accordé aux parents d’un enfant tué dans la fusillade 49 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans le Connecticut, Jones a également déposé un avis vendredi indiquant que son dépôt de bilan met fin à toutes les procédures dans cette affaire. Un juge devait entendre les arguments vendredi matin dans l’affaire du Connecticut sur une requête des familles Sandy Hook visant à saisir les actifs de Jones et de sa société afin d’obtenir de l’argent pour les dommages-intérêts.

La requête des familles pour sécuriser les actifs de Jones demande également au juge du Connecticut d’interdire à Jones de transférer ou de céder l’un de ses actifs sans l’autorisation du tribunal.

Jones a ri des récompenses lors de son émission Infowars, affirmant qu’il avait moins de 2 millions de dollars à son actif et qu’il ne serait pas en mesure de payer des sommes aussi élevées. Les commentaires contredisaient le témoignage d’un économiste médico-légal lors du procès au Texas, qui a déclaré que Jones et sa société Free Speech Systems avaient une valeur nette combinée pouvant atteindre 270 millions de dollars américains. Free Speech Systems demande également la protection contre la faillite.

Dans les affaires du Texas et du Connecticut, certains proches des 20 enfants et des six adultes tués lors de la fusillade dans une école de 2012 ont témoigné qu’ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient aux mensonges racontés dans l’émission de Jones. Un parent a témoigné que des théoriciens du complot avaient uriné sur la tombe de son fils de 7 ans et menacé de déterrer le cercueil.

Erica Lafferty, la fille de Dawn Hochsprung, directrice de Sandy Hook, a témoigné que des gens avaient envoyé des menaces de viol à sa maison.

Dans les documents déposés dans le dossier de faillite de Free Speech Systems au Texas, un budget pour la société du 29 octobre au 25 novembre estimait que les ventes de produits totaliseraient 2,5 millions de dollars américains, tandis que les dépenses d’exploitation seraient d’environ 740 000 dollars américains. Le salaire de Jones était indiqué à 20 000 $ US toutes les deux semaines.

Collins a rapporté de Hartford, Connecticut, et Bleed a rapporté de Little Rock, Arkansas.