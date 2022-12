Alex Jones dépose le bilan

Les avocats des familles de Sandy Hook affirment que l’hôte d’InfoWars tente d’esquiver le paiement de 1,5 milliard de dollars

Vendredi, l’hôte controversé d’InfoWars, Alex Jones, a déposé une demande de mise en faillite, informant un tribunal du Texas qu’il avait des actifs insuffisants pour couvrir les dettes dépassant 1 milliard de dollars. Cette décision intervient après que Jones a été condamné à payer près de 1,5 milliard de dollars aux avocats et aux familles des victimes de la fusillade de l’école Sandy Hook pour avoir affirmé qu’il avait été mis en scène.

Le dépôt a informé le tribunal américain des faillites du district sud du Texas à Houston que Jones avait “entre 1 et 10 millions de dollars” en actifs et face “entre 1 et 10 milliards de dollars” au passif de “50 à 99 créanciers.”

Alors que de grands médias comme AP, Reuters et le New York Times ont rendu compte du dossier, les avocats des familles Sandy Hook ont ​​accusé Jones d’avoir tenté de se soustraire au paiement des centaines de millions de dommages-intérêts résultant de deux procès en diffamation dans le Connecticut et le Texas.

“Le système judiciaire américain tiendra Alex Jones pour responsable, et nous ne cesserons jamais de travailler pour faire respecter le verdict du jury.” Chris Mattei, avocat des familles dans l’affaire du Connecticut, a déclaré dans un communiqué cité par AP et Reuters.

Jones était tristement sceptique quant au récit du massacre de 2012 à Sandy Hook, lorsque l’ancien élève Adam Lanza a assassiné sa mère, six autres adultes et 20 enfants avant de se tirer une balle dans la tête. Certains des parents ont depuis poursuivi des fabricants et des vendeurs d’armes à feu pour l’achat d’armes à feu de Lanza. Dix familles ont également poursuivi Jones pour avoir affirmé que certaines d’entre elles étaient “acteurs de crise” sur son émission.

En octobre, un jury du Connecticut a ordonné à Jones de payer 965 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires aux différentes familles de Sandy Hook, un juge ajoutant 473 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Un procès distinct au Texas a abouti à l’ordre de Jones de payer 49 millions de dollars supplémentaires à une famille de Sandy Hook. Ses avocats ont déclaré qu’ils feraient appel des deux verdicts.

Les avocats des familles ont déposé des requêtes pour empêcher Jones d’utiliser la protection contre la faillite pour éviter de payer les jugements, affirmant qu’il avait transféré plus de 60 millions de dollars d’InfoWars à des sociétés écrans à partir de 2018, lorsque leurs poursuites ont été déposées pour la première fois.

Jones a témoigné qu’il avait “pensé légitimement” au moment où le tournage aurait pu avoir lieu, mais a ensuite changé d’avis et s’est excusé “des centaines de fois”. Il a également qualifié les poursuites d’attaque contre le droit à la liberté d’expression protégé par la Constitution et a décrit la procédure comme une “séance de lutte” en Chine.