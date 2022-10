Alex Jones demande un nouveau procès après le verdict de 1 milliard de dollars de Sandy Hook

Le théoricien du complot Alex Jones a demandé à un juge du Connecticut de rejeter un verdict de près d’un milliard de dollars contre lui et d’ordonner un nouveau procès dans le cadre d’un procès intenté par les familles de Sandy Hook, qui affirment avoir été harcelées et menacées par les mensonges de Jones à propos de l’école de Newtown en 2012. tournage.

Jones a déposé les demandes vendredi, affirmant que les décisions préalables au procès de la juge Barbara Bellis avaient entraîné un procès inéquitable et “une grave erreur judiciaire”.

“De plus, le montant des dommages-intérêts compensatoires dépasse toute relation rationnelle avec les preuves présentées au procès”, ont écrit les avocats de Jones, Norm Pattis et Kevin Smith, dans la requête.

Christopher Mattei, un avocat des 15 plaignants dans le procès contre Jones, a refusé de commenter le dépôt samedi, mais a déclaré que lui et d’autres avocats des familles Sandy Hook déposeraient une brève opposition à la demande de Jones.

Vingt élèves de première année et six éducateurs de l’école élémentaire Sandy Hook sont morts dans l’attaque du 14 décembre 2012.

Un agent du FBI qui a répondu à la fusillade et les proches de huit enfants et adultes tués dans le massacre ont poursuivi Jones pour diffamation et infliction de détresse émotionnelle pour avoir poussé le faux récit selon lequel la fusillade était un canular mis en scène par des “acteurs de crise” pour imposer plus d’armes à feu contrôler.

Six jurés de Waterbury, Connecticut, ont ordonné à Jones et à sa société, Free Speech Systems, le 12 octobre de payer 965 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires aux plaignants et ont déclaré que des dommages-intérêts punitifs devraient également être accordés. Bellis a prévu des audiences au début du mois prochain pour déterminer le montant des dommages-intérêts punitifs.

Au cours du procès, les proches des victimes ont déclaré dans des témoignages souvent émouvants qu’ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient aux mensonges racontés dans l’émission de Jones. Des inconnus se sont présentés au domicile des familles pour les enregistrer et les ont confrontés en public. Les gens ont lancé des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux. Des proches ont déclaré avoir reçu des menaces de mort et de viol.

Les verdicts sont intervenus après qu’un autre jury au Texas en août a ordonné à Jones et à sa société de verser près de 50 millions de dollars de dommages-intérêts aux parents d’un autre enfant de Sandy Hook tué. Un troisième procès sur les allégations de canular, impliquant deux autres parents de Sandy Hook, devrait se tenir vers la fin de l’année au Texas.

Jones, qui a reconnu ces dernières années que la fusillade avait eu lieu, a fustigé les poursuites et les procès de son émission Infowars basée à Austin, au Texas, les qualifiant d’injustes et de violation de ses droits à la liberté d’expression.

Mais il a perdu son droit de présenter ces défenses lorsque les juges du Connecticut et du Texas l’ont reconnu responsable des dommages-intérêts par défaut sans procès, pour ce qu’ils ont appelé les échecs répétés de Jones à remettre certaines preuves, y compris des documents financiers et des analyses de sites Web aux avocats de Sandy Hook. .

La responsabilité étant déjà établie, les procès dans les deux États se sont concentrés uniquement sur le montant que Jones devrait payer en dommages-intérêts.

Pattis, l’avocat de Jones, a écrit dans les requêtes déposées vendredi qu’il y avait un manque de preuves reliant directement Jones aux personnes qui ont harcelé et menacé les familles de Sandy Hook. Pattis a déclaré que le procès ressemblait à un “service commémoratif, pas à un procès”.

“Oui, les familles dans cette affaire ont horriblement souffert du meurtre de leurs enfants”, a écrit Pattis, ajoutant que Jones n’avait pas envoyé de personnes pour harceler et menacer les familles.

“Il n’y avait aucune preuve compétente offerte lors de ce procès qu’il ait jamais faite”, a-t-il écrit. “Au lieu de cela, il y a eu un abus choquant d’un défaut disciplinaire et sa transformation en une série de demi-vérités qui ont induit un jury en erreur et entraîné une injustice substantielle.”