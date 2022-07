Alex Jones défiant sa déposition dans le procès pour canular de Sandy Hook

HARTFORD, Conn. (AP) – Le théoricien du complot Alex Jones a été provocant et a cité le droit à la liberté d’expression lors d’une déposition en avril, dans le cadre d’un procès intenté par des proches de certaines des victimes de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook qui poursuivent Jones pour avoir appelé le massacre un canular, selon des documents judiciaires publiés jeudi.

Jones a également insisté sur le fait qu’il n’était pas responsable des souffrances que les parents de Sandy Hook disent avoir endurées à cause du complot de canular, y compris les menaces de mort et le harcèlement par les partisans de Jones, selon les transcriptions partielles de la déposition à Bridgeport, Connecticut, le 5 avril. et 6.

“Non, je n’accepte pas la responsabilité parce que je n’essayais pas de causer de la douleur et de la souffrance”, a déclaré Jones, selon les transcriptions. “Et voici qu’ils sont utilisés et que leurs enfants qui ne peuvent pas être ramenés sont utilisés pour détruire le premier amendement.”

Jones a ajouté : « Si remettre en question les événements publics et la liberté d’expression est interdit parce que cela pourrait blesser les sentiments de quelqu’un, nous ne sommes plus en Amérique. Ils peuvent changer de chaîne. Ils peuvent sortir et dire que j’ai tort. Ils ont la liberté d’expression.

Après avoir d’abord fait la promotion des complots de canular sur son émission Infowars et d’autres plateformes médiatiques, Jones a déclaré plus tard qu’il croyait que la fusillade avait eu lieu, mais a maintenu qu’il avait le droit de dire que non.

Un homme armé a tué 20 élèves de première année et six éducateurs à l’école de Newtown, Connecticut, le 14 décembre 2012. Les familles de huit des victimes et un agent du FBI qui ont répondu à l’école poursuivent Jones et sa société, Free Speech Systems, pour diffamation pour les allégations de canular.

La juge du Connecticut, Barbara Bellis, a déclaré Jones responsable des dommages causés aux familles en novembre. La sélection du jury pour un procès afin de déterminer combien d’argent il devrait leur payer devrait commencer le 2 août à Waterbury.

Bellis s’est prononcée en faveur des réclamations des familles Sandy Hook et a fait défaut à Jones sans procès sur la question de la responsabilité, en guise de punition pour ce qu’elle a appelé les manquements répétés de Jones à suivre les ordonnances du tribunal et à remettre des documents. Jones a critiqué Bellis et nie avoir omis de remettre des documents aux avocats des familles Sandy Hook.

Un juge du Texas, où Jones et Infowars sont basés à Austin, a rendu des décisions par défaut similaires et a déclaré Jones responsable des dommages causés aux familles de Sandy Hook qui ont intenté des poursuites dans cet État pour le complot de canular promu par Jones. Des procès en dommages-intérêts y sont également en cours.

Les transcriptions partielles ont été publiées avant une audience devant le tribunal devant Bellis jeudi pour préparer le procès. Ils ont été inclus dans une requête des avocats des familles, Alinor Sterling et Christopher Mattei, demandant au juge d’interdire à Jones de contester sa conclusion de responsabilité contre Jones pendant le procès.

Interrogée par Mattei lors de la déposition, Jones a qualifié la décision de Bellis de “frauduleuse”, l’a accusée de mentir et a allégué qu’elle était amie avec un avocat du cabinet de Sterling et Mattei, Koskoff, Koskoff & Bieder.

“Je suis sûr que votre juge pour animaux de compagnie fera tout ce que vous voulez”, a déclaré Jones.

Mattei a demandé à Jones s’il avait dit que la fusillade de Sandy Hook n’était pas réelle. L’avocat de Jones, Norman Pattis, s’est opposé à la question. Jones a alors déclaré: «C’est mon droit en tant que citoyen américain. … J’ai dit que dans le contexte, je pouvais voir comment les gens croiraient que c’est totalement mis en scène et synthétique.

Mattei a ensuite demandé à Jones s’il considérait les familles Sandy Hook comme des «pions involontaires» dans un complot contre lui.

«Je viens de voir vraiment beaucoup de gens tristes qui ont perdu leurs enfants m’utiliser pour garder l’histoire de leurs enfants dans les nouvelles et le contrôle des armes à feu dans les nouvelles. Et donc… alors je vois les accusations de vous les gars selon lesquelles j’ai gagné tout cet argent avec Sandy Hook alors que je sais que ce n’est pas le cas.

Dave Collins, l’Associated Press