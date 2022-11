Alex Jones de The One Show subit une catastrophe de bronzage “d’urgence” quelques heures avant le tournage de la BBC

ALEX Jones a été embarrassée car elle a subi une catastrophe de bronzage “d’urgence” quelques heures seulement avant de passer à l’antenne.

Le présentateur de One Show se préparait à passer en direct et à présenter le chat de la BBC lorsque l’incident s’est produit.

Alex a partagé avec les téléspectateurs qu'il y avait une crise de la mode "d'urgence" avant la diffusion de l'émission

Alex a partagé l'incident des coulisses avec les fans sur ses réseaux sociaux

Juste avant la diffusion de l’épisode de jeudi, Alex, 45 ans, a partagé un clip de ses jambes sur les réseaux sociaux avec ses fans.

Elle a révélé sa mésaventure de bronzage à ses 339 000 abonnés qui montraient ses jambes brunes très bronzées tandis que ses pieds étaient nettement plus blancs.

Jones a sous-titré le clip “bronzage d’urgence avant le spectacle” alors qu’une maquilleuse pouvait être vue essayant de mélanger ses pieds avec le reste de ses jambes.





Malgré la panique, Alex a quand même réussi à présenter le programme et la mésaventure n’a pas été visible à la télé.

Elle a été forcée de s’excuser en direct il y a quelques jours à peine après que son téléphone portable ait commencé à sonner dans le studio.

Alors que le téléphone commençait à faire du bruit, Alex regarda autour de lui avec horreur avant de s’exclamer : “Oh, c’est ma bague…”

Ce même épisode a suscité l’indignation des téléspectateurs alors qu’ils fulminaient qu’Alex et son co-animateur Jermaine Jenas aient été “impolis” envers un invité.

Les téléspectateurs ont accusé le couple d’ignorer la star d’EastEnders Danielle Harold et de favoriser le présentateur de télévision Gabby Logan qui était également dans l’émission.

Danielle était dans l’émission pour parler de l’histoire dévastatrice du cancer de son personnage, Lola Pierce.

L’un d’eux a fait rage: «Je suis désolé, je pensais que vous aviez amené Danielle dans l’émission pour parler de la couverture de l’histoire du cancer du cerveau de Lola? Un sujet si important et pourtant vous avez transformé l’épisode d’aujourd’hui en émission gabby #déçu #TheOneShow.

Un autre a ajouté: «Je parie que Danielle Harold se demande pourquoi elle a pris la peine de se présenter. Ils lui ont donné environ 2 minutes et même alors, ils ont continué à revenir à Gabby Logan.

“Tellement impoli, Danielle vient parler de quelque chose d’important et les présentateurs parlent pour parler à Gabby. Tellement peu professionnel », a fulminé un troisième.

The One Show est diffusé les soirs de semaine à partir de 19 heures sur BBC One.

Ronan Keating, Alex Jones et Jermaine Jenas, qui sont tous co-présentateurs permanents de The One Show de BBC One

Alex a révélé son accident de bronzage à ses 339 000 abonnés, ce qui lui a montré des jambes brunes très bronzées alors que ses pieds étaient nettement plus blancs.