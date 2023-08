Alex Jones de The One Show révèle un énorme changement d’horaire alors que le spectacle fait une pause

La présentatrice de THE One Show, Alex Jones, a stupéfait les téléspectateurs en révélant que le programme prenait une pause de trois semaines.

Dans le même temps – et pour atténuer le coup – le présentateur gallois de BBC One, 46 ans, a laissé filer sur la chaîne la toute nouvelle série du co-présentateur Roman Kemp.

Alex Jones de The One Show a révélé une énorme pause pour l'émission de la BBC

Le présentateur gallois a révélé que The One Show ne sera pas diffusé pendant trois semaines

Alex a également taquiné la nouvelle émission du co-présentateur Roman Kemp

Alex a fait la révélation alors que The One Show se terminait vendredi.

Cela fait suite à un épisode passionnant dans lequel Angela Rippon, 78 ans, a été confirmée comme la plus ancienne star de Strictly Come Dancing pour la série à venir.

Alex, vêtu d’un élégant gilet sans bretelles à fines rayures et d’un pantalon crème, a déclaré aux téléspectateurs: « Merci à tous nos invités ce soir.

« Nous sommes en pause de trois semaines maintenant, n’est-ce pas, nous sommes en vacances? » avant de se tourner vers la radio DJ Roman, qui avait l’air chic en tout noir.

Elle a poursuivi: «Nous sommes de retour le mardi 29 août.

« Mais en attendant, faites attention à Roman ici dans une toute nouvelle émission de quiz – ça s’appelle la ligne d’arrivée qui arrive bientôt sur la BBC.

« Et vous avez fait équipe avec Sarah Greene, n’est-ce pas ?

Il a répondu : « Ah ouais c’est ma nouvelle partenaire dans le crime », avant de plaisanter : « Ne t’inquiète pas, tu es toujours ma préférée.

Nathan Dawes a ensuite joué le reste de l’émission pour mettre les téléspectateurs « dans un esprit de vacances ».

Plus tôt cette semaine, la BBC a donné un premier aperçu de The Finish Line.

Le programme voit les concurrents s’affronter dans des courses alimentées par des quiz sur un ensemble de pistes de course unique.

La connaissance équivaut à la vitesse, donc plus vous en savez, plus vous avancez.

Dans chaque épisode, cinq concurrents s’affrontent dans une série de qualifications et de courses en tête-à-tête pour avoir la chance de gagner un prix en argent.

Le but du jeu est simple : arriver à la ligne d’arrivée avant vos rivaux.

Après la grande révélation, Roman a déclaré: «Je suis tellement excité d’héberger The Finish Line, à venir sur BBC One cet été.

« Je suis un grand fan des jeux-questionnaires et comme c’est la première fois que j’en organise un, j’ai vraiment hâte que les gens le voient.

« J’aime le fait que ce soit un tout nouveau format mais basé sur un jeu de foire emblématique de courses de chevaux. Le spectacle est stimulant et imprévisible; nous savons que les téléspectateurs seront accros ! »

Sarah, 65 ans, a ajouté : « Je suis absolument ravie que les gens puissent bientôt regarder The Finish Line.

« C’est rapide, mordant et tout à fait convaincant. ET je peux garder l’effronté Roman Kemp et nos fabuleux concurrents sur leurs gardes ! »

L’émission a été produite par Potato, qui est la même société de production derrière The Chase, Sitting on a Fortune et Moneyball.

The Finish Line a été tourné à Belfast, en Irlande du Nord et se compose de 25 épisodes.

Alex a révélé que l'émission reviendrait le mardi 29 août

Pendant ce temps, Roman animera le nouveau jeu télévisé The Finish Line