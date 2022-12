Alex Jones de The One Show révèle qu’elle est prête à quitter le showbiz pour une toute nouvelle carrière

Alex Jones de THE One Show était prête à échanger sa carrière à la télévision contre un travail d’infirmière après avoir passé six mois en tant qu’assistante de fertilité pour une nouvelle émission.

La présentatrice s’est formée à la King’s Fertility Clinic pour le programme, Alex Jones: Making Babies, et a trouvé l’expérience si émouvante qu’elle a voulu faire un déménagement permanent.

Bbc

Alex Jones est surtout connu comme animateur de The One Show[/caption]

©UKTV/Vicki Couchman

Alex Jones en uniforme en tant qu’assistant de fertilité dans Alex Jones: Making Babies[/caption]

Alex, 45 ans, a déclaré: “Honnêtement, après six mois, j’échangerais mon travail pour travailler avec cette équipe.

“J’ai toujours pensé que ce serait bien d’être infirmière quand j’étais petite. Mais, oh mon Dieu, juste la satisfaction au travail.

« Dieu, c’est beaucoup plus difficile que ce que nous faisons.

“Le niveau de satisfaction est hors du commun, j’étais vraiment impressionné à chaque fois que je franchissais la porte.”

Alex est maman de trois enfants, mais a déjà subi une perte de bébé et des difficultés de grossesse dans le passé.

Elle a eu son premier enfant avec son mari Charlie à l’âge de 39 ans.

Donc, aider les couples à réaliser leurs rêves de bébé était un travail émotionnel pour Alex.

Elle a déclaré: “Je pensais que j’avais de la chance, je fais un travail que j’aime. Mais la maternité est une chose totalement différente.

« C’est de loin ce dont je suis le plus fier.

«Je ne suis pas une mère incroyable tout le temps. Je me trompe. Je m’interroge.

«Mais je me suis senti chanceux de pouvoir ramener les émotions à la maison.

“Je suis rentré chez moi et ils ont probablement pensé ‘Qu’est-ce que tu fais, tu vas absolument m’étouffer?’

“Je les ai tous attrapés et je disais à Charlie ‘sais-tu à quel point nous avons de la chance?’ “

Pour la série, Alex a été chargé de vrais travaux dans les services, notamment de prélever du sang sur des patients.

La série sera diffusée sur la chaîne W d’UKTV en janvier et, dans une première pour UKTV Play, elle a été prolongée lorsqu’un onzième épisode supplémentaire a été commandé où Alex retrouve certains des patients qu’elle a rencontrés et rencontre leurs bébés.

Alex a ajouté : « La série me tient vraiment à cœur. C’est vraiment un projet passionné.

“Tout le monde aurait besoin d’une journée là-bas pour voir comment les humains devraient interagir avec d’autres humains.”

©UKTV/Vicki Couchman

Alex Jones dans le service de fertilité[/caption]