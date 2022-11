Alex Jones de The One Show prévient un invité stupéfait que sa tenue déclenchera des plaintes à la BBC – et les fans sont divisés

Alex Jones de THE One Show a averti un invité de son choix de tenue lors de la dernière édition de l’émission et il semble que les téléspectateurs à la maison ressentent la même chose.

Alex était de retour pour co-animer le favori de la BBC aux côtés de Ronan Keating et a été rejoint par la foule habituelle d’invités célèbres.

Freddie était l'invité de l'émission

Les crocs de Freddie ont des avis partagés

L’émission présentait Lorraine Kelly de Breakfast TV ainsi que les co-animateurs de Top Gear Freddie Flintoff et Chris Harris.

Freddie n’a pas tardé à être la source de débats involontaires en raison de son choix douteux de chaussures au programme.

Après avoir remarqué son choix frappant, Alex lui a dit : “Je me demande à Freddie si nous devons nous adresser aux Crocs maintenant ou plus tard.”

Un Freddie choqué a répondu: “Pourquoi qu’est-ce qui ne va pas avec eux?”

Alex répondit maladroitement : « Je veux dire, je ne sais pas… »

Chris Harris a également été choqué par ses chaussures alors qu’il se demandait si quelque chose était vraiment “juste” dans le choix de les porter.

Après que Freddie ait cherché à “prendre des conseils de mode” de Chris, Alex n’a pas pu se sortir le sujet de la tête car elle a eu un autre pop à l’ancien sportif, en disant: “Les gens vont envoyer des e-mails.”

Bien qu’il ne soit pas encore clair si les gens ont déposé une plainte officielle par e-mail, de nombreux téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur opinion sur le choix de Freddie – et le résultat était partagé.





Un fan a carrément dit: “WTF, Freddie Flintoff ressemble-t-il à The One Show?”

Un autre a dit au présentateur qu’il ressemblait à un enfant, en écrivant: «Freddie Flintoff pourquoi portez-vous des chaussettes blanches et des pots? Voulez-vous vraiment être un enfant de 5 ans au bord de la mer en été ? »

Alors qu’un autre a écrit: “Flintoff Crocs n chaussettes juste pas #TheOneShow.”

Malgré quelques réactions négatives, certains fans adoraient la déclaration de mode que Freddie avait apportée au spectacle.

Un fan a écrit avec enthousiasme: “Crocs et chaussettes .. allez Freddie #TheOneShow #FashionModel #takeabow.”

Un deuxième a dit: “Restez fort #freddieFlintoff et portez vos #crocs avec fierté.”

Tandis qu’un troisième ajoutait : “Votre courageux portant les @Crocs sur #TheOneShow, je ne peux pas encore me résoudre à porter le mien à la maison. Mdr.”

Cela vient après qu’Alex ait eu une journée cauchemardesque sur The One Show la veille.

La star de la télévision a vécu une période traumatisante lorsque son fils de trois ans, Kit, s’est cassé le bras à deux endroits juste avant sa diffusion.

Sa journée difficile ne s’est pas arrêtée là car son autre fils a ensuite été renvoyé de l’école après être tombé malade avec une “légère température” provoquant le chaos d’Alex.

En plus de sa journée chaotique à la maison, Alex a été bouleversée après avoir plongé The One Show dans le chaos sur le plateau lorsque son téléphone a commencé à sonner fort.

L’hôte avait laissé son téléphone derrière le canapé sur lequel elle était assise et il a commencé à retentir alors qu’elle racontait à Gabby comment elle était allée une fois à un cours de fitness.

Regardant autour d’elle avec horreur, Alex bégaya : « Oh, c’est ma bague… »

Vérifiant également derrière le canapé, son co-animateur Jermaine Jenas a répondu: “Je pense que oui!”

Bbc

Alex hébergeait avec Ronan

The One Show est diffusé les soirs de semaine à 19 h sur BBC One.