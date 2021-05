Alex Jones de THE One Show a été obligé de s’excuser d’être « enfantin » alors qu’elle s’effondrait dans l’hystérie.

La présentatrice de 44 ans a éclaté de rire lors de l’émission de jeudi après avoir fait une gaffe hilarante.

6 Alex Jones a été laissé le visage rouge après une gaffe hilarante Crédit: BBC

Alex, qui a été rejoint par le co-animateur Ronan Keating, a commis une gaffe maladroite lorsqu’elle a mal rouge l’autocue.

L’hôte a accidentellement fait une erreur, quand elle a dit « il a eu du vent » avant de se corriger et de dire « nous avons du vent ».

Elle a éclaté de rire et a plaisanté en disant qu’elle n’était « pas professionnelle et si enfantine ».

Le moment de rire aux éclats n’est pas passé inaperçu des téléspectateurs, avec plusieurs messages de l’émission après avoir eu les rires.

6 L’animateur de BBC One a fait une maladroite erreur d’autocue Crédit: BBC

Ronan a déclaré: « Maintenant, beaucoup de gens parlent de quelque chose qui s’est passé plus tôt dans la série.

« Regarde ça, ça n’arrive jamais. »

Le clip a ensuite joué d’Alex disant: « Maintenant, il a du vent, nous avons du vent, désolé, qu’il est un grand fan de Gardener’s World, alors qui de mieux … »

6 Alex a été chatouillé par le commentaire Crédit: BBC

Elle a gloussé: « Oh ça m’a vraiment chatouillé, c’est tellement peu professionnel que je suis tellement désolée – et c’est tellement enfantin! »

Ronan a ri: « J’adore ça! »

Un spectateur a écrit: « Regarder @MissAlexjones éclater de rire sur l’émission One a fait de ma journée. Ça m’a fait tellement rire #theoneshow. »

Un autre a posté: « Eh bien, si Holly et Phil peuvent avoir un petit rire à l’antenne @MissAlexjones pourquoi pas vous, nous rigolions avec vous, nous avons besoin de rire ces jours-ci ».

6 Les ateliers de réparation Jay Blades sont également apparus dans l’émission plus tôt cette semaine Crédit: BBC

Un troisième a partagé: « Merci de nous avoir encouragés tous. Drôle. »

Cela vient après que Jay Blades de l’atelier de réparation a révélé que le plus gros travail de réparation était sur lui-même.

Jay a été laissé au bord des larmes après avoir discuté de ses problèmes de santé mentale avec Alex et Jermaine Jenas.

Au cours de son interview franche, Jay Blades a parlé de son nouveau livre et de ses mémoires intitulés «Making It».

6 Il a parlé de ses problèmes de santé mentale Crédit: BBC

Jay a courageusement partagé sa lutte contre la santé mentale et comment il a touché le fond après avoir perdu ses affaires et s’être séparé de sa femme.

Il a commencé: «Le plus gros travail de réparation que nous ayons effectué sur The Repair Shop, c’est moi.

«La communauté m’a aidé à retrouver ma forme normale parce qu’il y a cinq ou six ans, je me sentais déprimé et j’étais dans un endroit vraiment sombre et j’ai touché le fond.»

Il a ajouté: «Sur le plan de la santé mentale, je ne pouvais pas voir demain. C’était un cas de, il n’y avait pas d’avenir pour moi.

«Et quand tu ne peux pas voir demain, il n’y a pas besoin d’exister.»

6 La star de la télévision admet avoir « trouvé de la force en trouvant sa vulnérabilité » Crédit: BBC

Parlant de ses moments sombres, il se souvient être monté «dans la voiture et simplement conduit sans destination».

Mais ensuite, il a «trouvé de la force en trouvant ma vulnérabilité» et a pleuré pour la première fois à 45 ans.

Dans son livre, Jay a détaillé comment il a la capacité de lecture d’un enfant de 11 ans.

Jay a écrit sur la façon dont son professeur d’université qui l’a vraiment aidé et l’a remercié dans ses mémoires.

The One Show est diffusé en semaine à 19 heures sur BBC One.