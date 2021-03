Alex Jones de The One Show est resté sans voix alors que la co-animatrice Jermaine Jenas part avant la fin du spectacle

L’animateur de THE One Show, Alex Jones, est resté sans voix alors que sa co-animatrice Jermaine Jenas quittait le plateau avant la fin du spectacle.

Cela est arrivé alors que Jermaine, 38 ans, a révélé qu’il devait s’attaquer à une énorme course de nez rouge et de cuillère pour Comic Relief, et qu’il prendrait donc du temps.

Alex, 43 ans, a déclaré au public de l’émission de thé BBC One que Jermaine n’animerait pas le reste de la semaine car il devait s’isoler avant le défi.

« Merci pour cette semaine », a-t-elle dit à Jermaine avant d’expliquer: « Jermaine est parti s’isoler maintenant pour le défi de la course Nez rouge et cuillère. »

« Donc, Ronan Keating sera avec moi demain, » ajouta-t-elle, avant de passer la main à Jermaine pour qu’elle approuve.

Au lieu de cela, l’ancien footballeur professionnel s’est levé et a quitté le plateau de la série en disant: « C’est vrai – ayez un bon! »

Alors qu’il disparaissait au coin de la rue, il lança une peluche dans la direction d’Alex et plaisanta: « Souviens-toi, mon équipe va bien gagner. »

«Oi! Alex a crié après sa co-star alors que la musique du thème commençait à jouer – la laissant dans des éclats de rire alors que la caméra tournait.

Jermaine doit s’isoler aux côtés de ses deux coéquipiers pour participer au projet Comic Relief qui lève des fonds pour la campagne.

Il fera équipe pour affronter le présentateur de télévision Alex Scott dans une randonnée de 100 km sur trois jours.

Bien que cela puisse sembler assez délicat, le défi sera rendu plus difficile car ils doivent équilibrer une peluche au nez rouge sur une cuillère tout le temps.

Chaque fois que le nez tombe et touche le sol, l’équipe recevra une pénalité de temps ajoutée à son dernier temps.