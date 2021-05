Alex Jones de The One Show déconcerté alors que Brian Conley d’EastEnders subit une énorme erreur technique

BRIAN Conley avait pas mal d’explications à faire sur The One Show après qu’un problème technique lui ait fait ressembler à « il était dans une version bon marché de Star Wars ».

L’acteur, qui vient de rejoindre le casting d’EastEnders, est apparu dans la série télévisée de la BBC pour une conversation et un rattrapage, mais l’animateur Alex Jones a immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas avec son écran de zoom.

5 Brian a dû expliquer pourquoi il parlait avec un écran partagé Crédit: BBC

5 Alex n’a pas pu résister à poser des questions à ce sujet lorsqu’il a fait une apparition Crédit: BBC

Après avoir accueilli Russell Tovey dans l’émission, Alex et la co-animatrice Jermaine Jenas ont résolu le problème en interrogeant Brian sur ce qui n’allait pas.

Alex lui a dit: « Je pense que nous allons devoir en parler – l’éléphant dans la pièce … Qu’est-ce que cette bande rose se passe ici? »

« Oh les gars, je suis vraiment désolé, » répondit le drôle. «J’ai deux filles adorables, elles sont toutes les deux retournées à l’université et j’ai un ordinateur Fisher-Price maintenant!

«Je n’avais pas réalisé que quelqu’un l’avait laissé tomber, et il y a environ une heure, je me suis dit ‘Bon, faisons ça’ et maintenant j’ai l’air d’être sur un écran partagé.

5 L’acteur a commencé à plaisanter en disant qu’il était dans une « arnaque bon marché de Star Wars » Crédit: BBC

En plaisantant avec la bande au milieu de l’objectif de son appareil photo, il a alors commencé à reculer et à forcer sur les lignes, faisant semblant de se parler.

«C’est comme une version bon marché de Star Wars», a-t-il ensuite ajouté, imitant le bruit d’un sabre laser pour faire la lumière sur la situation.

5 Brian apparaît sur EastEnders en tant que père séparé de Sonia – mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Crédit: BBC

5 Le nouveau personnage est sûr de créer des ondulations à Walford Crédit: BBC

« Je ne sais pas … on dirait que vous êtes dans un test de grossesse! » Alex – qui est enceinte de son troisième enfant – lui a dit, le faisant éclater de rire.

Brian, qui est devenu un premier favori de la scène et de l’écran pour ses côtelettes de comédie, rejoindra Albert Square en tant que père perdu depuis longtemps de Sonia, Terry Cant, après avoir précédemment déclaré qu’il avait refusé le feuilleton BBC1 à deux reprises.

Les fans sont déjà convaincus qu’il a peut-être des intentions plus sournoises qu’on ne le laisse entendre initialement – sa réapparition commençant un nouveau scénario méchant.

Il fera ses débuts à l’écran plus tard cette année.

The One Show est diffusé en semaine à partir de 19 heures sur BBC One.