Alex Jones dans le “choc” télévisé alors que son fils se casse le bras et que son frère tombe malade quelques heures avant The One Show

ALEX Jones a admis avoir eu un «choc d’une journée» HEURES avant de passer en direct sur The One Show.

La star de la télévision a eu une journée traumatisante lorsque son fils de trois ans, Kit, s’est cassé le bras à deux endroits juste avant sa diffusion.

Bbc

Alex a eu une journée très éprouvante[/caption]

Instagram

Alex Jones a partagé ce cliché sur son histoire Instagram[/caption]

Sa journée difficile ne s’est pas arrêtée là car son autre fils a ensuite été renvoyé de l’école après être tombé malade avec une “légère température” provoquant le chaos d’Alex.

La star de la BBC a pu se présenter au travail au milieu de sa journée chaotique alors qu’elle s’asseyait sur le canapé aux côtés de son co-animateur Jermaine Jenas pour interviewer la présentatrice Gabby Logan, à propos de son nouveau livre, et la star d’EastEnders, Danielle Harold.

En publiant les événements de la journée sur son histoire Instagram, Alex a partagé une image de son fils dans un plâtre en écrivant: “Quelqu’un d’autre a un choc d’une journée ?!!!

“First Kit s’est cassé le bras à deux endroits et a maintenant un plâtre. Pour vous donner une idée, il déteste les chaussettes un peu tordues… les manches qui ne sont pas parfaitement rabattues et maintenant un plâtre pour SIX SEMAINES !!! Il n’est pas dedans…”

En savoir plus sur Alex Jones ‘TELLEMENT GROSSIER’ Les fans d’EastEnders fulminent alors qu’Alex et Jermaine de The One Show “snobent” Danielle Harold BOUCHE DE POT The One Show plongé dans le chaos alors que Lewis Capaldi jure deux fois en direct

L’animatrice de One Show n’a pas tardé à donner suite à son histoire avec une autre image de son fils de cinq ans, Teddy, vêtu d’un costume d’Iron Man après avoir été renvoyé de l’école tôt.

Accompagnant l’image, la star a ajouté: “Ensuite, celui-ci est renvoyé de l’école avec une” légère température “.”

La dernière mise à jour sur la santé de son fils Kit intervient après qu’elle a confirmé qu’il avait subi une opération de routine plus tôt cette année.

En mai, elle a écrit : “J’attends que mon petit Kit revienne du théâtre après une opération très routinière mais c’est comme la plus longue matinée de ma vie !”





En plus de sa journée chaotique à la maison, Alex a été bouleversée après avoir plongé The One Show dans le chaos sur le plateau lorsque son téléphone a commencé à sonner fort.

L’hôte avait laissé son téléphone derrière le canapé sur lequel elle était assise et il a commencé à retentir alors qu’elle racontait à Gabby comment elle était allée une fois à un cours de fitness.

Regardant autour d’elle avec horreur, Alex bégaya : « Oh, c’est ma bague… »

Vérifiant également derrière le canapé, son co-animateur Jermaine Jenas a répondu: “Je pense que oui!”

Gabby a tenté de faire la lumière sur la situation embarrassante, en plaisantant que le gymnase appelait Alex, mais elle ressentait toujours le besoin de s’excuser.

Avant d’effacer rapidement sa gaffe et de revenir à son histoire sur le cours de fitness, Alex a dit aux téléspectateurs: “Quoi qu’il en soit, désolé!”

Instagram

Son autre fils était tombé malade[/caption]

Alamy

Alex a apporté le chaos de sa vie à la maison sur le plateau[/caption]

The One Show est diffusé en semaine à 19h sur BBC One.