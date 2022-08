Alex Jones condamné à verser 4 millions de dollars aux parents de la victime de Sandy Hook pour avoir qualifié le massacre de canular

Un jury texan a ordonné jeudi au théoricien du complot Alex Jones de verser plus de 4 millions de dollars US en dommages-intérêts compensatoires aux parents d’un garçon de six ans qui a été tué lors du massacre de l’école élémentaire de Sandy Hook, marquant la première fois que l’hôte d’Infowars a a été tenu financièrement responsable pour avoir affirmé à plusieurs reprises que la fusillade dans une école la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis était un canular.

Le jury d’Austin doit encore décider combien l’hôte d’Infowars doit payer en dommages-intérêts punitifs à Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils Jesse Lewis faisait partie des 20 enfants et six éducateurs qui ont été tués lors de l’attaque de 2012 à Newtown, Conn.

