Alex Jones condamné à payer près d’un milliard de dollars — RT World News

Un jury a giflé l’animateur de radio avec une énorme ordonnance de dommages et intérêts pour avoir affirmé que la fusillade de l’école Sandy Hook avait été mise en scène

L’animateur de radio controversé Alex Jones a été condamné par un jury du Connecticut à verser 965 millions de dollars de dommages-intérêts aux familles des victimes de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook pour avoir suggéré que le massacre de décembre 2012 avait été mis en scène.

Le jury de la Cour supérieure du Connecticut, composé de six membres, a rendu son verdict mercredi après trois jours de délibérations. Les paiements ont été ordonnés aux familles de huit enfants qui ont été tués dans la fusillade, ainsi qu’à un secouriste qui a affirmé avoir été diffamé. Le plus gros dommage a été accordé à l’un des parents, Robbie Parker, à qui Jones a été condamné à payer 60 millions de dollars pour diffamation et 60 millions de dollars pour détresse émotionnelle.

Jones, fondateur d’Infowars, a accusé Parker d’être un acteur de crise après avoir été montré sur vidéo souriant brièvement lors d’une conférence de presse avant de parler de la mort de sa fille de 6 ans. Lui et d’autres membres de la famille des enfants décédés ont témoigné qu’ils avaient été harcelés et menacés par les auditeurs d’Infowars en raison des affirmations de Jones. Par exemple, Mark et Jackie Barden ont déclaré que des personnes avaient uriné sur la tombe de leur fils et menacé de la déterrer pour prouver qu’il n’avait pas été tué.

La fusillade a fait 20 enfants et six enseignants morts. L’affaire du Connecticut est l’une des quatre poursuites en diffamation intentées contre Jones par les familles de Sandy Hook. En août, un jury texan l’a condamné à verser 49 millions de dollars de dommages-intérêts aux parents d’une autre des victimes.















Jones, qui ne s’est pas présenté au tribunal pour l’annonce du verdict de mercredi, a déclaré le mois dernier qu’il “pensé légitimement” la fusillade aurait pu être mise en scène mais avait conclu plus tard qu’elle était réelle. Alors qu’un avocat des plaignants l’a réprimandé pour ne pas avoir fait preuve de respect envers les familles des victimes, il a déclaré : « Est-ce une séance de lutte ? Sommes-nous en Chine ? J’ai déjà dit que je suis désolé des centaines de fois, et j’ai fini de dire que je suis désolé.

Jones a déclaré mercredi dans son émission de radio qu’il ferait appel du verdict et que le dépôt de bilan de sa société protégerait Infowars pendant que l’affaire était toujours pendante. Il a décrit les poursuites contre lui comme une attaque contre le droit constitutionnel à la liberté d’expression.