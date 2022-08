Alex Jones condamné à payer plus de 4 millions de dollars aux parents de Sandy Hook

AUSTIN, Texas –

Un jury texan a ordonné jeudi au théoricien du complot Alex Jones de verser plus de 4 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires aux parents d’un garçon de 6 ans qui a été tué dans le massacre de l’école primaire de Sandy Hook, marquant la première fois que l’hôte d’Infowars a été tenu financièrement responsable d’avoir affirmé à plusieurs reprises que la fusillade dans une école la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis était un canular.

Le jury d’Austin doit encore décider combien l’hôte d’Infowars doit payer en dommages-intérêts punitifs à Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils Jesse Lewis faisait partie des 20 enfants et six éducateurs qui ont été tués lors de l’attaque de 2012 à Newtown, Connecticut.

Les parents avaient demandé au moins 150 millions de dollars en compensation pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L’avocat de Jones a demandé au jury de limiter les dommages-intérêts à 8 dollars – un dollar pour chacune des charges d’indemnisation envisagées – et Jones lui-même a déclaré que toute indemnité supérieure à 2 millions de dollars “nous coulerait”.

Ce ne sera probablement pas le dernier jugement contre Jones sur ses affirmations selon lesquelles l’attaque a été organisée dans le but d’augmenter le contrôle des armes à feu. Un juge du Connecticut a statué contre lui dans un procès similaire intenté par les familles d’autres victimes et un agent du FBI qui a travaillé sur l’affaire.

Le prix du Texas pourrait établir un marqueur pour d’autres affaires contre Jones et souligner la menace financière à laquelle il est confronté. Cela soulève également de nouvelles questions sur la capacité d’Infowars – qui a été banni de YouTube, Spotify et Twitter pour discours de haine – à continuer à fonctionner, bien que les finances de l’entreprise restent floues.

Jones a concédé au cours du procès que l’attaque était réelle et qu’il avait eu tort d’avoir menti à ce sujet. Mais Heslin et Lewis ont dit aux jurés que des excuses ne suffiraient pas et les ont appelés à faire payer à Jones les années de souffrance qu’il leur a fait subir, ainsi qu’aux autres familles de Sandy Hook.

La société de médias de Jones, Free Speech Systems, qui est la société mère d’Infowars, a déposé son bilan au cours du procès de deux semaines.