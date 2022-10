Alex Jones condamné à payer 965 millions de dollars pour les mensonges de Sandy Hook – Kelowna Capital News

Le théoricien du complot Alex Jones devrait payer 965 millions de dollars aux personnes qui ont souffert de sa fausse affirmation selon laquelle la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook était un canular, a décidé mercredi un jury du Connecticut.

Le verdict est le deuxième grand jugement contre l’hôte d’Infowars pour sa promotion incessante du mensonge selon lequel le massacre de 2012 n’a jamais eu lieu et que les familles en deuil vues dans les reportages étaient des acteurs embauchés dans le cadre d’un complot visant à retirer les armes des gens.

Il s’agit d’un procès intenté par les proches de cinq enfants et trois éducateurs tués dans la fusillade de masse, ainsi qu’un agent du FBI qui a été parmi les premiers intervenants sur les lieux. En août, un jury du Texas a accordé près de 50 millions de dollars aux parents d’un autre enfant tué.

Certains plaignants se sont étreints dans la salle d’audience après la lecture du verdict. Jones n’était pas là, mais une vidéo en direct du tribunal a été diffusée sur un écran partagé lors de son émission Infowars.

“Hé, les amis, n’achetez pas de grandes maisons”, a-t-il dit.

Le procès a présenté des témoignages en larmes de parents et de frères et sœurs des victimes, qui ont raconté comment ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient aux mensonges racontés dans l’émission de Jones.

Des inconnus se sont présentés chez eux pour les enregistrer. Les gens ont lancé des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux. Erica Lafferty, la fille de Dawn Hochsprung, directrice de Sandy Hook, a témoigné que des gens avaient envoyé des menaces de viol à sa maison. Mark Barden a raconté comment des théoriciens du complot avaient uriné sur la tombe de son fils de 7 ans, Daniel, et menacé de déterrer le cercueil.

Témoignant lors du procès, Jones a reconnu qu’il s’était trompé à propos de Sandy Hook. La fusillade était réelle, a-t-il dit. Mais à la fois dans la salle d’audience et dans son émission, il était provocateur.

Il a qualifié la procédure de “tribunal kangourou”, s’est moqué du juge, a traité l’avocat des plaignants de chasseur d’ambulance et a qualifié l’affaire d’affront aux droits à la liberté d’expression. Il a affirmé qu’il s’agissait d’un complot des démocrates et des médias pour le faire taire et le mettre en faillite.

“J’ai déjà dit ‘je suis désolé’ des centaines de fois et j’ai fini de dire que je suis désolé”, a-t-il déclaré lors de son témoignage.

Vingt enfants et six adultes sont morts dans la fusillade du 14 décembre 2012. Le procès en diffamation a eu lieu dans un palais de justice de Waterbury, à environ 32 kilomètres de Newtown, où l’attaque a eu lieu.

Le procès a accusé la société mère de Jones et Infowars, Free Speech Systems, d’avoir utilisé le massacre pour développer son audience et gagner des millions de dollars. Les experts ont témoigné que l’audience de Jones a augmenté lorsqu’il a fait de Sandy Hook un sujet de l’émission, tout comme ses revenus provenant de la vente de produits.

Dans le procès au Texas et dans celui du Connecticut, les juges ont déclaré la société responsable des dommages par défaut après que Jones n’a pas coopéré avec les règles du tribunal sur le partage des preuves, y compris en ne remettant pas les dossiers qui auraient pu montrer si Infowars avait profité de la diffusion sciemment de désinformation. sur les tueries de masse.

Parce qu’il a déjà été reconnu responsable, Jones s’est vu interdire de mentionner les droits à la liberté d’expression et d’autres sujets lors de son témoignage.

Jones fait maintenant face à un troisième procès, au Texas vers la fin de l’année, dans le cadre d’un procès intenté par les parents d’un autre enfant tué dans la fusillade.

On ne sait pas combien de verdicts Jones peut se permettre de payer. Lors du procès au Texas, il a témoigné qu’il ne pouvait se permettre aucun jugement de plus de 2 millions de dollars. Free Speech Systems a déposé une demande de mise en faillite. Mais un économiste a témoigné dans la procédure au Texas que Jones et sa société valaient jusqu’à 270 millions de dollars.

Dave Collins, l’Associated Press

