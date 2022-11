Alex Jones condamné à payer 473 millions de dollars de plus aux familles de Sandy Hook

HARTFORD, Conn. (AP) – Le théoricien du complot Alex Jones et sa société ont été condamnés jeudi à payer 473 millions de dollars supplémentaires aux familles des victimes et à un agent du FBI pour avoir appelé l’école Sandy Hook de 2012 à tirer un canular, ajoutant à un jury de près d’un milliard de dollars verdict rendu le mois dernier.

Le juge du Connecticut, Barabara Bellis, a imposé des dommages-intérêts punitifs à l’hôte d’Infowars et à Free Speech Systems. Jones a dit à plusieurs reprises à ses millions d’adeptes que le massacre qui a tué 20 élèves de première année et six éducateurs a été mis en scène par des “acteurs de crise” pour mettre en place un contrôle accru des armes à feu.

Huit proches des victimes et l’agent du FBI ont témoigné au cours d’un procès d’un mois qu’ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui nient la fusillade. Des étrangers se sont présentés à certaines de leurs maisons et ont confronté certains d’entre eux en public. Les gens leur ont lancé des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux et dans les e-mails. Et certains ont reçu des menaces de mort et de viol.

Six jurés ont ordonné à Jones de payer 965 millions de dollars pour indemniser les 15 plaignants pour diffamation, infliction de détresse émotionnelle et violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales du Connecticut, qui interdit les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale.

Jones a qualifié le procès d’injuste et d’atteinte à la liberté d’expression. Il dit qu’il fera appel des verdicts. Il dit également qu’il n’a pas l’argent pour payer des verdicts aussi énormes, car il a moins de 2 millions de dollars à son nom – ce qui contredit un témoignage lors d’un procès similaire au Texas. Free Speech Systems, quant à lui, demande la protection contre la faillite.

Bellis a déclaré la société mère de Jones et Infowars responsable des dommages sans procès l’année dernière, en conséquence de ce qu’elle a appelé ses échecs répétés à remettre de nombreux documents financiers et autres documents aux plaignants. Après la décision inhabituelle de «défaut», le jury n’a été chargé que de décider du montant des dommages-intérêts compensatoires et si des dommages-intérêts punitifs étaient justifiés.

Jones dit qu’il a remis des milliers de documents et que la décision par défaut l’a privé de son droit de présenter une défense contre le procès.

Dans le Connecticut, les dommages-intérêts punitifs pour diffamation et infliction de détresse émotionnelle sont généralement limités aux frais juridiques des plaignants. Les avocats des plaignants de Sandy Hook doivent obtenir un tiers des 965 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires en vertu d’un mandat, ce qui porte leurs frais juridiques à 322 millions de dollars.

Mais il n’y a pas de plafond sur les dommages-intérêts punitifs pour les violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales. Les plaignants n’avaient pas demandé un montant spécifique de dommages-intérêts punitifs, mais selon un calcul hypothétique, ils ont déclaré que ces dommages pourraient s’élever à environ 2,75 billions de dollars en vertu de la loi sur le commerce déloyal.

Lors d’un procès similaire au Texas en août, Jones a été condamné à payer près de 50 millions de dollars aux parents d’un autre enfant tué dans la fusillade de Sandy Hook pour avoir qualifié le massacre de canular. Un économiste médico-légal a témoigné au cours de ce procès que Jones et Free Speech Systems avaient une valeur nette combinée pouvant atteindre 270 millions de dollars.

Un troisième et dernier procès sur les allégations de canular de Jones devrait commencer vers la fin de l’année au Texas. Comme dans le Connecticut, Jones a été reconnu responsable des dommages sans procès dans les deux affaires du Texas parce qu’il n’avait pas remis de nombreux dossiers aux plaignants.

Dave Collins, l’Associated Press