Alex Jones condamné à payer 4,11 millions de dollars aux parents de Sandy Hook

AUSTIN, Texas –

Un jury texan a ordonné jeudi au théoricien du complot Alex Jones de verser plus de 4 millions de dollars américains en dommages-intérêts compensatoires aux parents d’un garçon de 6 ans qui a été tué dans le massacre de l’école primaire de Sandy Hook, marquant la première fois que l’hôte d’Infowars a a été tenu financièrement responsable pour avoir affirmé à plusieurs reprises que la fusillade dans une école la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis était un canular.

Le jury d’Austin doit encore décider combien l’hôte d’Infowars doit payer en dommages-intérêts punitifs à Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils Jesse Lewis faisait partie des 20 enfants et six éducateurs qui ont été tués lors de l’attaque de 2012 à Newtown, Connecticut.

Les parents avaient réclamé au moins 150 millions de dollars US en compensation pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L’avocat de Jones a demandé au jury de limiter les dommages-intérêts à 8 dollars – un dollar pour chacune des charges d’indemnisation qu’ils envisagent – et Jones lui-même a déclaré que toute indemnité supérieure à 2 millions de dollars “nous coulerait”.

Ce ne sera probablement pas le dernier jugement contre Jones – qui n’était pas dans la salle d’audience – pour ses affirmations selon lesquelles l’attaque a été organisée dans le but d’augmenter le contrôle des armes à feu. Un juge du Connecticut a statué contre lui dans un procès similaire intenté par les familles d’autres victimes et un agent du FBI qui a travaillé sur l’affaire.

L’avocat principal de Jones, Andino Reynal, a fait un clin d’œil à son co-avocat avant de quitter la salle d’audience. Il a refusé de commenter le verdict.

À l’extérieur du palais de justice, l’avocat des plaignants, Mark Bankston, a insisté sur le fait que le montant de 4,11 millions de dollars n’était pas une déception, notant qu’il ne s’agissait que d’une partie des dommages-intérêts que Jones devra payer.

Le jury revient vendredi pour entendre plus de preuves sur Jones et les finances de son entreprise.

“Nous n’avons pas fini les gens”, a déclaré Bankston. “Nous savions qu’en entrant dans cette affaire, il était nécessaire de viser la lune pour que le jury comprenne que nous étions sérieux et passionnés. Après-demain, il devra beaucoup plus.

Le montant total accordé dans cette affaire pourrait constituer un marqueur pour les autres poursuites contre Jones et souligne la menace financière à laquelle il est confronté. Cela soulève également de nouvelles questions sur la capacité d’Infowars – qui a été banni de YouTube, Spotify et Twitter pour discours de haine – à continuer à fonctionner, même si les finances de l’entreprise restent floues.

Jones, qui a décrit le procès comme une atteinte à ses droits au titre du premier amendement, a concédé au cours du procès que l’attaque était “réelle à 100%” et qu’il avait eu tort d’avoir menti à ce sujet. Mais Heslin et Lewis ont dit aux jurés que des excuses ne suffiraient pas et les ont appelés à faire payer à Jones les années de souffrance qu’il leur a fait subir, ainsi qu’aux autres familles de Sandy Hook.

Les parents ont témoigné mardi de la façon dont ils ont enduré une décennie de traumatismes, infligés d’abord par le meurtre de leur fils et ce qui a suivi : des coups de feu tirés sur une maison, des menaces en ligne et par téléphone et du harcèlement dans la rue par des inconnus. Ils ont déclaré que les menaces et le harcèlement étaient tous alimentés par Jones et que sa théorie du complot s’était propagée à ses partisans via son site Web Infowars.

Un psychiatre médico-légal a témoigné que les parents souffraient d’un « trouble de stress post-traumatique complexe » infligé par un traumatisme continu, semblable à ce que pourrait ressentir un soldat en guerre ou un enfant victime de maltraitance.

À un moment donné de son témoignage, Lewis a regardé directement Jones, qui était assis à peine à 10 pieds.

“Cela me semble tellement incroyable que nous devions faire cela – que nous devions vous implorer, vous punir – pour que vous arrêtiez de mentir”, a déclaré Lewis à Jones.

Barry Covert, un avocat du premier amendement de Buffalo, New York, a déclaré que les 4 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires étaient inférieurs à ce à quoi il s’attendait compte tenu des preuves et des témoignages.

“Mais je ne pense pas que Jones puisse considérer cela comme une victoire”, a-t-il ajouté. “Le fait est que 4 millions de dollars, c’est important même si nous aurions pu penser que ce serait un peu plus élevé.”

Les jurés refusent souvent d’accorder des dommages-intérêts punitifs lorsqu’ils décident d’un montant d’indemnisation. Mais lorsqu’ils le souhaitent, le montant punitif est souvent plus élevé, a déclaré Covert. Il a dit qu’il s’attend à ce que les avocats des parents soutiennent que les jurés devraient envoyer le message que personne ne devrait profiter de la diffamation.

“Ils voudront que les jurés envoient le message que vous ne pouvez pas gagner un quart de milliard de dollars en faisant du mal à quelqu’un et dites que vous allez simplement subir les dommages et intérêts au tribunal”, a déclaré Covert.

Jones était le seul témoin à témoigner pour sa défense. Et il a fait l’objet d’attaques féroces de la part des avocats des plaignants en contre-interrogatoire, alors qu’ils examinaient les propres affirmations vidéo de Jones sur Sandy Hook au fil des ans, et l’accusaient de mentir et d’essayer de cacher des preuves, y compris des SMS et des e-mails concernant l’attaque. Il comprenait également des e-mails internes envoyés par un employé d’Infowars qui disait “ce truc de Sandy Hook nous tue”.

À un moment donné, Jones a appris que ses avocats avaient envoyé par erreur à Bankston les SMS des deux dernières années depuis le téléphone portable de Jones. Bankston a déclaré jeudi devant le tribunal que le comité de la Chambre des États-Unis du 6 janvier chargé d’enquêter sur l’attaque de 2021 contre le Capitole américain avait demandé les dossiers et qu’il avait l’intention de s’y conformer.

Et peu de temps après que Jones ait déclaré “Je n’utilise pas de courrier électronique”, Jones en a montré un qui provenait de son adresse, et un autre d’un responsable commercial d’Infowars disant à Jones que l’entreprise avait gagné 800 000 $ bruts en vendant ses produits en une seule journée, ce qui représenterait près de 300 millions de dollars en un an.

La société de médias de Jones, Free Speech Systems, qui est la société mère d’Infowars, a déposé son bilan au cours du procès de deux semaines.



L’écrivain de l’Associated Press Michael Tarm à Chicago a contribué à ce rapport.