Les États-Unis ont financé un projet qui collecte des parties du corps de bébés avortés – certains d’entre eux apparemment vivants quelques instants avant que leurs organes ne soient prélevés – montrent de nouveaux documents, ce qui incite à affirmer que les théoriciens du complot ont été justifiés.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a accordé au moins 2,7 millions de dollars à un programme de l’Université de Pittsburgh qui cherchait à créer un « hub de tissus » provenant de fœtus avortés allant de six à 42 semaines de gestation. Quarante-deux semaines équivaut à plus de 10 mois de grossesse.

Des détails sur le programme sont apparus après que le groupe de surveillance conservateur Judicial Watch et le Center for Medical Progress ont obtenu 252 pages de documents dans le cadre d’un procès intenté contre le HHS en vertu de la Freedom of Information Act.

Dans sa demande de subvention de 2015 au HHS, l’Université de Pittsburgh a expliqué qu’elle avait été « collecte de tissus fœtaux pendant plus de 10 ans… y compris[ing] foie, cœur, gonades, jambes, cerveau, tissus génito-urinaires, y compris les reins, les uretères et la vessie. »

L’institution a demandé des fonds gouvernementaux afin d’aider « développer un pipeline pour l’acquisition, le contrôle de la qualité et la distribution de produits génito-urinaires humains [urinary and genital organs and functions] échantillons » prélevés sur des fœtus avortés. Le projet visait à générer une « ressource continue » qui peut être utilisé pour distribuer « Frais » échantillons humains provenant de « différentes étapes (six-42 semaines) ». Commentant ses capacités opérationnelles en 2015, l’université a déclaré qu’elle avait « a déboursé plus de 300 échantillons frais prélevés sur 77 cas. Les collections peuvent être considérablement augmentées car du matériel aurait pu être accumulé dans jusqu’à 725 cas l’année dernière. »

Son plan de « récolter et distribuer des tissus et des cellules de qualité » incluait également des quotas raciaux : la demande de l’université indiquait qu’elle souhaitait que 50 % de ses « sujets » être des fœtus minoritaires. Cependant, comme l’a noté le Center for Medical Progress (CMP), le comté d’Allegheny, la région dans laquelle l’université s’approvisionne en fœtus pour la récolte, est à 80% blanc et seulement 13% noir.

L’université a fait valoir qu’il s’agissait d’un candidat idéal pour fournir des tissus humains aux chercheurs du gouvernement américain parce que l’institution « prend des mesures » à « assurer des échantillons biologiques de la plus haute qualité ». Plus précisément, la demande de subvention indiquait que le temps d’ischémie chaude – la durée pendant laquelle un organe ou une partie du corps reste à température ambiante après que son approvisionnement en sang a été réduit ou coupé, avant d’être refroidi ou reconnecté à un approvisionnement en sang – est « réduit au minimum ». Ailleurs dans les documents, l’université a expliqué qu’elle utilise « induction du travail » comme un « procédure qui sera utilisée pour obtenir le tissu ».





Dans un communiqué de presse discutant de la tranche de documents, la CMP a noté que « si le rythme cardiaque et la circulation sanguine du fœtus se poursuivent lors d’un avortement déclenché par le travail pour le prélèvement d’organes, cela signifie que le fœtus est accouché alors qu’il est encore vivant et que la cause du décès est le prélèvement des organes ».

L’université et les National Institutes of Health, qui font partie du HHS, ont déjà affirmé qu’ils respectaient toutes les lois pertinentes concernant la recherche sur les tissus fœtaux.

Les nouvelles révélations ont conduit certains à affirmer que les allégations concernant la recherche médicale éthiquement douteuse ne peuvent plus être rejetées comme des théories du complot sans fondement.

L’expert conservateur Jack Posobiec a souligné un article de Newsweek de 2019 fustigeant le gourou du complot Alex Jones pour avoir insisté sur le fait que les chercheurs en médecine sont « garder les bébés en vie et prélever leurs organes ». Le point de vente a rejeté l’allégation de Jones comme « des informations inexactes qui ont circulé parmi les conservateurs. »

D’autres semblaient convenir que Jones avait été justifié.

Je ne peux pas croire ce que dit Alex Jones, mais je ne suis plus surpris quand il s’avère qu’il avait un peu raison… encore une fois. – Cleve Shirley (@ CleveShirley) 5 août 2021

Jones a été définitivement expulsé de Twitter, ainsi que de toutes les autres grandes plateformes de médias sociaux, en 2018, prétendument pour « comportement abusif. » Bien que largement rejeté par les médias grand public comme un charlatan, les partisans de Jones insistent sur le fait que bon nombre de ses théories loufoques se sont depuis avérées vraies. Un Twitter Compte appelé « Alex Jones avait raison » compte actuellement plus de 66 000 abonnés.

