Alex Jones admet que l’attaque de Sandy Hook était “100% réelle”

Le théoricien du complot Alex Jones a témoigné mercredi qu’il comprenait maintenant qu’il était irresponsable de sa part de déclarer le massacre de l’école primaire de Sandy Hook comme un canular et qu’il croyait maintenant que c’était “100% réel”.

S’exprimant un jour après que les parents d’un garçon de 6 ans qui a été tué lors de l’attaque de 2012 ont témoigné des souffrances, des menaces de mort et du harcèlement qu’ils ont endurés à cause de ce que Jones a claironné sur ses plateformes médiatiques, l’animateur d’Infowars a déclaré à un salle d’audience du Texas qu’il pense vraiment que l’attaque a eu lieu.

« Surtout depuis que j’ai rencontré les parents. C’est 100% réel », a déclaré Jones lors de son procès pour déterminer combien lui et sa société de médias, Free Speech Systems, doivent pour avoir diffamé Neil Heslin et Scarlett Lewis. Leur fils Jesse Lewis faisait partie des 20 étudiants et six éducateurs qui ont été tués lors de l’attaque de Newtown, dans le Connecticut, qui a été la fusillade la plus meurtrière dans l’histoire américaine.

Mais Heslin et Lewis ont déclaré mardi que des excuses ne suffiraient pas et que Jones devait être tenu responsable d’avoir répandu à plusieurs reprises des mensonges sur l’attaque. Ils demandent au moins 150 millions de dollars dans le cadre du procès, qui a eu lieu pour déterminer combien Jones et sa société de médias, Free Speech Systems, doivent payer pour avoir diffamé Heslin et Lewis.

Jones – qui a décrit le procès contre lui comme une attaque contre ses droits au premier amendement – ​​a déclaré au jury que toute indemnisation supérieure à 2 millions de dollars “nous fera couler”, mais a ajouté: “Je pense que c’est approprié pour tout ce que vous décidez ce que vous voulez faire .”

Les témoignages au procès, qui en est à sa deuxième semaine, se sont terminés vers midi mercredi.

Lors des plaidoiries finales mercredi après-midi, l’avocat de Jones, Andino Reynal, a déclaré que les plaignants n’avaient pas prouvé que les actions et les paroles de son client avaient causé un préjudice réel à Heslin et Lewis. Il a dit qu’il est juste de déduire que quelqu’un d’autre a “armé” ce que Jones a dit à propos de Sandy Hook et “les a convaincus qu’Alex Jones était responsable de leur chagrin”.

Jones était la seule personne à avoir témoigné pour sa propre défense. Son avocat lui a demandé s’il comprenait maintenant qu’il était “absolument irresponsable” de pousser les fausses affirmations selon lesquelles le massacre n’a pas eu lieu et que personne n’est mort.

Jones a dit que oui, mais a ajouté: “Ils (les médias) ne me laisseront pas le reprendre.”

Il s’est également plaint d’avoir été “typé comme quelqu’un qui parle de Sandy Hook, gagne de l’argent avec Sandy Hook, est obsédé par Sandy Hook”.

Lors d’un contre-interrogatoire cinglant de l’avocat Mark Bankston, Jones a reconnu son passé d’accusations de complot concernant d’autres tragédies de masse, des attentats à la bombe d’Oklahoma City et du marathon de Boston aux fusillades de masse à Las Vegas et Parkland, en Floride.

Bankston s’est ensuite attaqué à la crédibilité de Jones, montrant un clip vidéo d’Infowars de la semaine dernière lorsqu’un hôte – pas Jones – a affirmé que le procès avait été truqué et a présenté une photo du juge en flammes. Puis vint un autre clip de Jones demandant si le jury avait été sélectionné parmi un groupe de personnes « qui ne savent pas sur quelle planète » ils vivent. Jones a dit qu’il ne voulait pas dire littéralement cette partie.

Bankston a déclaré que Jones n’avait pas respecté les ordonnances du tribunal de fournir des SMS et des e-mails pour la collecte de preuves avant le procès. Jones a dit: “Je n’utilise pas de courrier électronique”, puis on lui a montré un extrait d’une autre source provenant de son adresse électronique. Il a répondu: “J’ai dû dicter cela.”

À un moment donné, Bankston a informé Jones que ses avocats avaient envoyé par erreur à Bankston les SMS des deux dernières années depuis le téléphone portable de Jones.

L’avocat a également montré au tribunal un e-mail d’un responsable commercial d’Infowars informant Jones que la société avait gagné 800 000 dollars bruts en vendant ses produits en une seule journée, ce qui représenterait près de 300 millions de dollars en un an. Jones a déclaré que c’était la meilleure journée de vente de l’entreprise.

Le témoignage de Jones est intervenu un jour après que Heslin et Lewis ont déclaré à la salle d’audience d’Austin, où Jones et ses sociétés sont basées, que Jones et le faux canular prétend que lui et Infowars ont fait de leur vie un «enfer vivant» de menaces de mort, d’abus en ligne et harcèlement.

Ils ont mené une journée de témoignages chargés mardi qui comprenait le juge réprimandant le pompeux Jones pour ne pas être véridique avec une partie de ce qu’il a dit sous serment.

Dans un échange captivant, Lewis a parlé directement à Jones, qui était assis à environ 10 pieds. Plus tôt dans la journée, Jones participait à son programme de diffusion en disant à son auditoire que Heslin était «lent» et manipulé par de mauvaises personnes.

À un moment donné, Lewis a demandé à Jones : “Pensez-vous que je suis un acteur ?”

“Non, je ne pense pas que vous soyez un acteur”, a répondu Jones avant que le juge ne l’exhorte à se taire jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

Heslin a déclaré au jury avoir détenu son fils avec un trou de balle dans la tête, décrivant même l’étendue des dommages causés au corps de son fils. Un segment clé de l’affaire est une émission Infowars de 2017 qui a déclaré que Heslin ne tenait pas son fils.

On a montré au jury une photo d’école d’un Jesse souriant prise deux semaines avant qu’il ne soit tué. Les parents n’ont reçu la photo qu’après la fusillade. Ils ont décrit comment Jesse était connu pour dire à ses camarades de classe de “courir!” qui a probablement sauvé des vies.

Jones a d’abord pris la parole plus tard mardi. À un moment donné, le juge a renvoyé le jury hors de la salle d’audience et a vivement réprimandé Jones pour avoir dit au jury qu’il s’était conformé à la collecte de preuves avant le procès même s’il ne l’avait pas fait et qu’il était en faillite, ce qui n’a pas été déterminé. Les avocats des plaignants étaient furieux que Jones ait mentionné qu’il était en faillite, ce qui, selon eux, entachera les décisions du jury concernant les dommages-intérêts.

“Ce n’est pas votre émission”, a déclaré la juge Maya Guerra Gamble à Jones. « Vos croyances ne font pas quelque chose de vrai. Vous êtes sous serment.

En septembre dernier, la juge a réprimandé Jones dans son jugement par défaut pour son incapacité à remettre les documents demandés par les familles de Sandy Hook. Un tribunal du Connecticut a rendu un jugement par défaut similaire contre Jones pour les mêmes raisons dans une action en justice distincte intentée par d’autres parents de Sandy Hook.

L’enjeu du procès est de savoir combien Jones paiera. Les jurés examineront les dommages-intérêts en deux phases. Une fois qu’ils ont déterminé si Jones doit verser une indemnité aux parents pour diffamation et détresse émotionnelle, ils doivent alors décider s’il doit également payer des dommages-intérêts punitifs. Cette partie impliquera un mini-procès distinct impliquant Jones et des experts financiers témoignant de sa valeur nette et de celle de son entreprise.

Jones a déjà tenté de protéger financièrement Free Speech Systems. La société, qui est la société mère d’Infowars, a déposé une demande de protection fédérale contre les faillites la semaine dernière. Les familles de Sandy Hook ont ​​poursuivi Jones séparément pour ses réclamations financières, arguant que la société tente de protéger des millions appartenant à Jones et à sa famille par le biais d’entités fictives.