Alex Jones admet que l’attaque de Sandy Hook était “100% réelle”

Pendant des années, le grand théoricien du complot d’extrême droite Alex Jones a déclaré à ses millions d’adeptes que la fusillade de 2012 à l’école primaire de Sandy Hook était un canular, que des enfants n’avaient pas été tués et que les parents étaient des acteurs de crise dans une ruse élaborée pour forcer le contrôle des armes à feu.

Sous serment et face à un jury à Austin, au Texas, qui pourrait lui infliger 150 millions de dollars ou plus de dommages et intérêts pour ses fausses déclarations, Jones a déclaré mercredi qu’il se rendait compte maintenant que c’était irresponsable et pensait que ce qui s’était passé lors de la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire américaine était ” 100% réel.

La contrition publique de Jones est survenue le dernier jour du témoignage dans un procès en diffamation de deux semaines contre lui et sa société de médias basée à Austin, Free Speech Systems, intentée par Neil Heslin et Scarlett Lewis, les parents de Jesse Lewis, 6 ans. . Leur fils était un élève de première année qui faisait partie des 20 élèves et des six enseignants tués à l’école de Newtown, Connecticut, le 14 décembre 2012.

“J’ai involontairement participé à des choses qui ont blessé les sentiments de ces gens”, a déclaré Jones, qui a également reconnu avoir soulevé des allégations de complot concernant d’autres tragédies de masse, des attentats à la bombe d’Oklahoma City et du marathon de Boston aux fusillades de masse à Las Vegas et Parkland, en Floride, ” et j’en suis désolé.

Mais des excuses ne suffisent pas pour Heslin et Lewis. Ils ont déclaré que Jones et l’empire médiatique qu’il contrôle et qu’il utilise pour diffuser ses fausses affirmations doivent être tenus pour responsables.

“Alex a commencé ce combat”, a déclaré Heslin, “et je finirai ce combat.”

Les parents ont témoigné mardi d’environ une décennie de traumatismes, infligés d’abord par le meurtre de leur fils et ce qui a suivi : coups de feu tirés sur une maison, menaces en ligne et par téléphone, et harcèlement dans la rue par des inconnus, le tout alimenté par Jones et sa théorie du complot. s’est propagé à ses abonnés via son site Web Infowars.

Un psychiatre médico-légal a témoigné que les parents souffraient d’un “trouble de stress post-traumatique complexe” infligé par un traumatisme continu, similaire à ce que pourrait subir un soldat en guerre ou une victime de maltraitance d’enfants.

À un moment donné de son témoignage, Lewis a regardé directement Jones, qui était assis à peine à 10 pieds.

“Cela me semble tellement incroyable que nous devions faire cela – que nous devions vous implorer, vous punir – pour que vous arrêtiez de mentir”, a déclaré Lewis à Jones.

Les tribunaux du Texas et du Connecticut ont déjà déclaré Jones responsable de diffamation pour sa représentation du massacre de Sandy Hook comme un canular impliquant des acteurs visant à accroître le contrôle des armes à feu.

Maintenant, Heslin et Lewis demandent au jury d’Austin 150 millions de dollars en compensation pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ils demanderont également au jury d’évaluer des dommages-intérêts punitifs supplémentaires.

Les jurés ont commencé à envisager des dommages-intérêts mercredi. Une fois qu’ils ont déterminé si Jones doit verser une indemnité aux parents pour diffamation et détresse émotionnelle, il doit alors décider s’il doit également payer des dommages-intérêts punitifs. Cette partie impliquera un mini-procès séparé avec Jones et des économistes témoignant de sa valeur nette et de celle de son entreprise.

L’avocat de Jones a demandé au jury de limiter les dommages-intérêts à 8 dollars – un dollar pour chacune des charges d’indemnisation envisagées – et Jones lui-même a déclaré que toute indemnité supérieure à 2 millions de dollars “nous coulerait”.

À la fin du témoignage de Jones, Mark Bankston, un avocat de la famille, a sorti un billet d’un dollar froissé de sa poche, l’a montré à Jones et l’a posé devant les parents.

“Le jour où Sandy Hook est arrivé, Alex Jones a semé une graine de désinformation qui a duré une décennie”, a déclaré l’avocat des parents, Kyle Farrar, au jury lors de sa plaidoirie finale. “Et il a juste arrosé cette graine encore et encore jusqu’à ce qu’elle porte des fruits : de la cruauté et de l’argent.”

Au cours de son témoignage, Jones a déclaré qu’il avait tenté dans le passé de faire reculer les allégations de canular, mais “ils (les médias) ne me laisseront pas revenir en arrière”.

Jones – qui a été banni des principales plateformes de médias sociaux pour discours de haine et comportement abusif – a décrit le procès comme une attaque contre ses droits au premier amendement et s’est plaint d’avoir été «typé comme quelqu’un qui court partout en parlant de Sandy Hook, gagne de l’argent Sandy Hook, est obsédée par Sandy Hook.

Huit jours de témoignages comprenaient des vidéos d’employés de Jones et d’Infowars parlant du complot de Sandy Hook et se moquant même de la description de Heslin dans une interview télévisée de 2017 selon laquelle il avait tenu le corps de son fils mort Jesse “avec un trou de balle dans la tête”. Heslin a décrit ce moment avec son fils mort au jury.

Jones était le seul témoin à témoigner pour sa défense. Et il a fait l’objet d’attaques féroces de la part des avocats des plaignants en contre-interrogatoire, alors qu’ils examinaient les propres déclarations vidéo de Jones sur Sandy Hook au fil des ans, et l’ont accusé de mentir et d’essayer de cacher des preuves, y compris des SMS et des e-mails à propos de Sandy Hook. Il comprenait également des e-mails internes envoyés par un employé d’Infowars qui disait “ce truc de Sandy Hook nous tue”.

À un moment donné, Jones a appris que ses avocats avaient envoyé par erreur à Bankston les SMS des deux dernières années depuis le téléphone portable de Jones.

Et peu de temps après que Jones ait déclaré “Je n’utilise pas de courrier électronique”, Jones en a montré un qui provenait de son adresse, et un autre d’un responsable commercial d’Infowars disant à Jones que l’entreprise avait gagné 800 000 $ bruts en vendant ses produits en une seule journée, ce qui représenterait près de 300 millions de dollars en un an.

Jones a déjà tenté de protéger financièrement Free Speech Systems. La société a déposé une demande de protection fédérale contre les faillites la semaine dernière. Les familles de Sandy Hook ont ​​poursuivi Jones séparément pour ses réclamations financières, arguant que la société tente de protéger des millions appartenant à Jones et à sa famille par le biais d’entités fictives.

Pour en savoir plus sur la couverture des fusillades dans les écoles par l’AP : https://apnews.com/hub/school-shootings

Jim Vertuno, Associated Press

