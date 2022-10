Alex Iwobi prospère pour Everton après la réinvention du milieu de terrain sous la direction de Frank Lampard | Nouvelles du football

“Presque imparable”. C’est ainsi qu’Alex Iwobi décrit la confiance avec laquelle il joue actuellement.

Souvent, il est considéré comme grossier de parler de soi en si haute estime. Ici, cependant, l’auto-proclamation est entièrement justifiée. Iwobi a été directement impliqué dans six buts en Premier League cette saison, son meilleur retour pour Everton – et ce n’est qu’en octobre.

Il a participé à 55% des 11 buts de son équipe, un peu décevants. Le décompte est également son maximum depuis qu’il en a marqué trois et en a aidé six lors de sa brève apogée à Arsenal en 2018-19.

Compte tenu de l’immense influence d’Iwobi, il est difficile d’imaginer où Everton en serait sans lui cette saison. C’est une histoire de rédemption. Pris en train de déambuler dans la défense de Crystal Palace le week-end dernier, l’attaquant précédemment écarté semble renaître en tant que milieu de terrain box-to-box. Ses 21 occasions créées en jeu ouvert cette saison ne peuvent être améliorées que par Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes et Harry Kane.

Il joue un rôle principal pour Everton et prospère grâce à l’intérêt. Impliqué dans tout le parc, la liberté que lui a accordée le manager Frank Lampard a redéfini ce dont Iwobi, autrefois jugé excédentaire par rapport aux besoins d’Arsenal, est capable.

“Je suis capable de m’exprimer”, a-t-il déclaré evertonfc.com après le triomphe 3-0 de son équipe sur l’équipe Palace de Patrick Vieira – quelqu’un d’autre qui connaît une chose ou deux sur la compétence du milieu de terrain. “Nous étions deuxièmes”, a concédé Vieira lui-même.

Le parcours depuis son premier but senior pour Arsenal contre Everton à Goodison Park à l’adolescence, jusqu’à devenir un favori des fans de Toffees à part entière, a été profond. Cela ne s’est certainement pas fait du jour au lendemain. Mais son dernier affichage résume parfaitement la montée.

Considérez le premier match d’Everton, marqué par Dominic Calvert-Lewin. Iwobi est le plus avancé de tous les joueurs portant un maillot bleu car son équipe remporte un chiffre d’affaires élevé. Ils chassent en meute, clé de tout pressing réussi, avant de pincer le ballon dans une zone présentable large droite.

Les pieds rapides d’Iwobi établissent alors le pied à partir duquel monter une entrée calculée. Il évite Tyrick Mitchell, envoie le ballon dans la trajectoire de Calvert-Lewin et laisse son attaquant faire le reste.

Le deuxième but d’Everton, qui a commencé par une angoisse audible alors que les fidèles de Goodison exprimaient leur inquiétude concernant le sur-jeu à l’arrière, n’a également été possible que grâce au positionnement prudent d’Iwobi. Il a commandé tout le mouvement avec une précision dévastatrice.

Everton a percé la presse sans enthousiasme de Palace avant qu’Iwobi ne tombe profondément pour récupérer une passe de Seamus Coleman au demi-tour. Sa première pensée était vers l’avant, jouant un une-deux soigné avec Calvert-Lewin avant de caresser une passe incisive dans Demarai Gray en mouvement – dos à l’avant en un éclair.

Le genre de football fluide que Lampard a toujours voulu offrir, étonnamment maintenant avec Iwobi comme pivot.

C’est rarement une partie qui fait la une des journaux, mais le produit de l’académie d’Arsenal semble heureux de le jouer, tout en conservant la responsabilité du travail acharné nécessaire associé à tout milieu de terrain central digne de ce nom.

Le rôle d’auxiliaire est-il redevenu à la mode ?

Si quelqu’un dans le Merseyside avait besoin de convaincre davantage de la capacité d’Iwobi à façonner les jeux, il a gardé son meilleur tour pour la fin du week-end. Les jambes du palais étaient fatiguées, l’intérêt s’était estompé, mais l’échange était néanmoins magique. Un vrai plaisir pour la foule.

Un joueur malchanceux ne tenterait même pas l’ingénieux film à talons arrière qui a lancé Dwight McNeil à cinq minutes de la fin – et encore moins l’exécuter. L’artisanat et le déguisement au toucher en disent long sur la croissance personnelle d’Iwobi. Peut-être que le sou a finalement baissé.

Des éclairs de génie ont menacé d’enflammer la carrière auparavant plafonnée d’Iwobi après un déménagement de 35 millions de livres sterling du nord de Londres, mais le joueur de 26 ans a rarement livré une performance aussi complète au milieu de terrain. Il y avait une maturité dans la façon dont il commandait le ballon à ses coéquipiers, comme s’il était intouchable.

En effet, son dernier acte en tant que joueur d’Arsenal témoigne de la qualité qu’il possède. Arrivé sur la scène en tant que remplaçant tardif lors de la finale de la Ligue Europa en 2019, Iwobi a lancé un cadeau d’adieu dans le coin supérieur du filet, alors que les Gunners perdaient leur sixième grande finale européenne contre Chelsea.

Le but a donné au match et à sa location à Arsenal une lueur d’espoir, mais a été immédiatement éclipsé par le dernier hourra d’Eden Hazard à Chelsea – un chant du cygne dramatique à deux buts. La grève d’Iwobi est devenue insignifiante.

Cela a cependant servi à alerter ou éventuellement à rappeler aux prétendants le potentiel d’Iwobi – autrefois considéré comme une étoile montante dans le nord de Londres. “Je ne m’attendais pas à ce niveau d’efficacité”, a déclaré Arsène Wenger lorsque le diplômé de l’académie a fait irruption sur la scène de l’équipe première en 2016.

C’est cette productivité et cette habileté qui le servent si bien maintenant. Peut-être que son athlétisme s’est toujours prêté à un milieu de terrain polyvalent, mais ce changement n’était censé être que temporaire, ayant fourni une couverture à la suite de la crise des blessures d’Everton vers la fin de la saison dernière.

Lampard façonne un joueur pas trop différent de lui-même, mais avec un chemin considérable à parcourir. Ce n’est certainement pas un hasard si la renaissance d’Iwobi au cours des six derniers mois a été sous la direction et le tutorat de l’un des plus grands milieux de terrain centraux de la Premier League. La reprise doit sûrement être considérée comme l’une des réussites les plus avisées de Lampard. “” Wow, ce garçon peut courir “, a été l’évaluation initiale de l’ancien milieu de terrain de Chelsea, mais peu de personnes au-delà de Lampard lui-même ont envisagé le potentiel qu’un changement de position débloquerait.

Alex est venu et a joué comme ailier quand je suis arrivé ici, puis au milieu de terrain par nécessité, vous vous demandez ce qu’il a ? Beaucoup d’énergie et peut gérer le ballon, voyons s’il peut aller au milieu de terrain.

Déjouer les adversaires de manière constante a déjà retenu Iwobi, mais cela aussi s’améliore. Il affecte maintenant les jeux aux deux extrémités du terrain. Il a remporté la possession plus de fois (86) et couru plus loin (128 km) que tout autre joueur d’Everton cette saison, tout en surpassant de loin sa colonne de passes décisives attendue. En retour, il est actuellement sur la plus longue série de titularisations successives en championnat de sa carrière (24).

Une sorte d’histoire de retour, Iwobi n’a jamais regardé en arrière depuis qu’il a marqué un vainqueur à la 99e minute contre Newcastle en mars pour améliorer considérablement les perspectives de survie de son équipe. Le catalyseur de son renouveau et d’Everton.

“Le manager me donne tellement confiance”, a-t-il récemment déclaré. Ce n’est que maintenant que cela commence à se traduire sur le terrain.

Ce n’est pas si facile d’être le chef d’orchestre d’une machine un peu insuffisamment huilée. Mais s’il doit y avoir un renouveau soutenu d’Everton au cours de ce qui sera probablement une autre campagne à l’envers, vous trouverez probablement Iwobi en plein cœur de celle-ci.

