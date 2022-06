Alex Holder, réalisateur de documentaires, devient le témoin du 6 janvier

« Il doit entreprendre ce combat », a-t-elle déclaré. « Écoutez, vous vous battez pour ce que vous aimez le plus et il aime ce pays et il aime les gens de ce pays, et il veut s’assurer que leur voix est, est entendue et non étouffée. » M. Trump « continuera à se battre jusqu’à ce que tous les recours légaux soient épuisés, et c’est ce qu’il devrait faire », a déclaré Mme Trump.