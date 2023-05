Alex Hartley prend une pause indéfinie du cricket après avoir «lutté mentalement» | Nouvelles du cricket

La gagnante de la Coupe du monde Alex Hartley a annoncé qu’elle prenait une pause indéfinie du cricket pour se concentrer sur sa santé mentale.

La spinner du bras gauche, qui fait partie de l’équipe d’Angleterre qui a battu l’Inde lors de la finale de la Coupe du monde à 50 ans à Lord’s en 2017, a révélé la nouvelle sur sa BBC. Podcast sans balles vendredi et a écrit sur Twitter samedi que c’était « la décision la plus difficile que j’aie jamais prise ».

Hartley a joué pour la dernière fois pour l’Angleterre en 2019, mais a continué à jouer pour North West Thunder dans le cricket national – elle a joué contre Western Storm lors de la Charlotte Edwards Cup le 21 mai – alors qu’elle représentait Welsh Fire pour les deux premières éditions de The Hundred.

Le tweet du joueur de 29 ans disait: « S’éloigner du cricket a été la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. Le faire pour cette petite fille qui est tombée amoureuse du jeu.

« Cela ne veut pas dire que c’est fini, je n’ai absolument aucun doute que je reviendrai plus fort que jamais. Merci pour tous les messages, ils signifient le monde. »

Hartley avait déclaré sur le podcast qu’elle co-anime avec Kate Cross qu’elle « se débattait mentalement » depuis plusieurs mois, avait perdu confiance en elle et était tombée amoureuse du jeu.

Elle a déclaré: « Je me suis éloignée et cela pourrait durer un mois et cela pourrait être pour toujours. Je ne mets pas de chronologie parce que je ne sais pas comment je vais me sentir demain ou après-demain.

« Je me suis senti comme une personne différente, je me suis senti plat et je ne me suis pas senti comme ce personnage pétillant que je suis normalement et cette personne qui est excitée d’aller au cricket.

« Chaque fois que j’ai enfilé ma chemise de cricket [recently]la meilleure sensation a été à la fin de la journée quand je peux l’enlever à nouveau.

« Je veux revenir à cette personne qui est tombée amoureuse du cricket, qui joue au cricket parce qu’elle aime ça et pour le moment, je n’ai aucune confiance.

« Cette personne qui est à la fin de sa marque et croit qu’elle est la meilleure au monde. En ce moment, je suis à la fin de ma marque en disant » tout peut arriver ici « . »