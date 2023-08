Alex Hartley prend sa retraite du cricket: le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre en 2017 se retirera après The Hundred | Nouvelles du cricket

Alex Hartley, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Angleterre en 2017, a annoncé qu’elle se retirerait du cricket à l’âge de 29 ans après la conclusion de The Hundred.

La spinner du bras gauche, qui faisait partie de l’équipe qui a battu l’Inde lors de la finale de la Coupe du monde des 50 plus à Lord’s il y a six ans, a révélé la nouvelle sur sa BBC. Podcast sans balles qu’elle co-anime avec la quilleure rapide anglaise Kate Cross.

Hartley a retourné des chiffres de 2-58 sur 10 overs lors de la victoire finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Inde, y compris le guichet clé de Harmanpreet Kaur pour 51 après avoir marqué un siècle gagnant contre l’Australie en demi-finale.

Hartley a fait une pause dans le cricket à partir de mai afin de se concentrer sur sa santé mentale, annonçant à l’époque que c’était « la décision la plus difficile que j’aie jamais prise ».

Elle a dit qu’elle « se débattait mentalement » depuis plusieurs mois, qu’elle avait perdu confiance en elle et qu’elle n’aimait plus le football.

Hartley est revenu à l’action plus tôt ce mois-ci, jouant trois fois pour Welsh Fire dans les phases de groupes de The Hundred, prenant deux guichets, l’équipe étant actuellement deuxième du tableau et déjà assurée d’une place dans la phase à élimination directe.

La fileuse a remporté la dernière de ses 32 sélections internationales à travers le cricket ODI et T20I en mars 2019, lors d’un match d’une journée contre le Sri Lanka. Elle a fait ses débuts en juin 2016 contre le Pakistan.

Hartley a continué à jouer pour North West Thunder dans le cricket national et a représenté Fire dans les trois éditions de The Hundred.

Le feu affrontera les Northern Superchargers lors de leur dernier match de groupe des Hundred mardi – en direct sur Sky Sports Cricket et Main Event à partir de 14h30 (premier bal, 15h). Une victoire leur donne l’espoir d’une qualification automatique pour la finale de dimanche, tandis qu’une défaite leur assurerait de jouer dans l’éliminatoire de samedi.

