Alex Hammond : tirs longs de derby | Nouvelles de course

Alex Hammond de Sky Sports Racing se souvient de certains outsiders à prix énormes qui se sont bien comportés à Epsom avant de débattre des mérites de certains des longs shots du Derby de cette année.

Vous devez faire attention à ce que vous souhaitez, comme je le découvre à l’approche du Cazoo Derby de ce week-end à Epsom.

L’été est enfin arrivé et malgré 88 mm de pluie au cours des 24 premiers jours de mai, le directeur de course d’Epsom, Andrew Cooper, a dû ouvrir les robinets cette semaine pour éviter que le sol ne devienne trop rapide.

Comme je vous l’ai dit la semaine dernière, je pensais que mon pari ante post Derby sur Mac Swiney était parti vers l’ouest, mais j’étais par la suite occupé à me féliciter pour ma prévoyance après sa victoire écrasante dans les 2000 Guinées irlandaises. Cependant, ce temps doux ne me donne pas confiance et même si sa chance n’est pas complètement perdue, elle serait bien meilleure dans des conditions plus douces.

Alors, sinon Mac Swiney, qui ? Je pense certainement que la course est plus ouverte que les paris ne le suggèrent avec Sky Bet ayant Bolshoi Ballet comme son favori 6/4. Cela me semble très court compte tenu du SP de certains des plus récents vainqueurs de ce défi unique.

Pour ceux qui ont une mémoire aussi longue que la mienne, le 500/1 sur le finaliste Terimon en 1989 était exceptionnel, mais plus récemment, nous avons vu des vainqueurs 25/1 et 40/1 de cette grande course. Bien que je ne prédise pas un choc de ces proportions, il y a une poignée de poulains languissant vers le bas du pari qui ne peut pas être entièrement exclu.

Un de ces chevaux est One Ruler (25/1 avec Sky Bet) qui, comme Mac Swiney, est également au top de sa forme sur le terrain d’essai, mais devrait progresser sur une meilleure surface cette saison pour Charlie Appleby. Il était un peu impatient au début de sa réapparition dans les Guinées 2000 et n’a pas eu de mal une fois sa chance passée. Le vainqueur de Dante, Hurricane Lane, est l’espoir numéro un de l’écurie, mais ce garçon ne peut pas être exclu avec confiance étant donné le niveau de forme qu’il a montré en tant que jeune.

De plus, Lone Eagle à 33/1 ne serait pas le plus improbable des gagnants. Je lui ai donné un pourboire pour sa réapparition à Sandown dans le Classic Trial, mais il a couru en dessous du pair là-bas et généralement quand je l’avais laissé bien seul, il a dûment piraté les Cocked Hat Stakes à Goodwood (anciennement appelés les Predominate Stakes pour ceux d’entre nous d’un certain millésime).

Certes, il n’a pas lancé de vainqueur de Derby depuis Troy en 1979, mais Khalifa Sat a remporté la course en 2020 et a terminé deuxième du Derby à 50/1. Lone Eagle me fait plus penser à un cheval Léger et son entraîneur Martyn Meade l’a dit, mais je ne voudrais pas qu’il se rende dans les places d’Epsom.

Qu’en est-il d’un gagnant 33/1 pour Joseph O’Brien, qui a remporté la course en tant que jockey sur Camelot et l’Australie et aura assis sur quelques gagnants de plus de Derby que celui de Ballydoyle. Southern Lights est son représentant, et il est assez difficile à évaluer puisqu’il vient d’avoir trois départs, mais il a clairement une bonne réputation.

Il était très attendu pour ses débuts à l’âge de deux ans et vient d’être touché avant de revenir à l’âge de trois ans et d’impressionner lors de sa première victoire à Leopardstown. Il est ensuite entré dans un procès de Derby et quel procès ce fut. Bolshoi Ballet a remporté ce Derrinstown Stud Derby Trial avec un Mac Swiney inférieur à la moyenne en quatrième position. S

outhern Lights n’était que 6e, mais il a rencontré des problèmes de course en progressant tardivement et est rentré chez lui par la suite. Ce n’était certainement pas une mauvaise course comme le suggérerait sa place d’arrivée et il en aura également beaucoup appris. Il n’était pas dans la même classe que le vainqueur, mais il semblait que l’étape jusqu’à un mile et demi conviendrait (et peut-être plus loin dans le temps) et aurait fini beaucoup plus près sans cette vérification cruciale.

Ainsi, quelques options dans chaque sens pour vous, loin des coureurs évidents et avec Sky Bet payant quatre places au lieu de trois, cela peut valoir la peine de tenter quelque chose à un prix. Je serre toujours métaphoriquement ce billet de Mac Swiney dans mes mitaines sales et j’espère le meilleur.

Les déclarations de Cazoo Oaks ont été faites et nous savons maintenant que 14 pouliches seront alignées vendredi. En parlant de réputation, il y en avait peu de plus gros que celui de Santa Barbara avant sa réapparition dans les 1000 Guinées. Ce n’était que son deuxième départ dans la vie et son inexpérience l’a montré, mais je ne suis pas convaincu qu’Epsom fera pleinement ressortir le meilleur d’elle, donc je suis heureux de la reprendre. Sky Bet a fait mieux dans les Oaks et paie cinq places, alors qu’est-ce qui pourrait bien fonctionner à un prix ici?

Saffron Beach est un tir 10/1 avec Sky Bet et je pense qu’elle a de superbes prétentions à donner à son excellente entraîneure Jane Chapple-Hyam une première victoire classique. Avez-vous vu la victoire de son Uber Cool à Chester samedi ? Le cheval n’avait pas mis les pieds sur un hippodrome depuis plus de deux ans et demi mais s’est relevé et a gagné en faisant des sauts de main. Pour préparer un cheval à le faire après une si longue mise à pied, il faut du temps et Saffron Beach est entre de bonnes mains. Son endurance n’est pas assurée, mais c’est ma seule réserve.

À un prix encore plus élevé, le Sherbet Lemon doit entrer dans les calculs. Elle a 25/1, malgré sa victoire au Lingfield Oaks Trial. Elle ne fait pas partie de ces coureurs « sexy », donc peut-être un peu négligée pour Archie Watson et Hollie Doyle. Lingfield est une comparaison aussi proche d’Epsom qu’il y a et généralement si vous faites face à Lingfield, les cambers d’Epsom ne devraient avoir aucune crainte. Elle était courageuse lors de sa dernière victoire et même si je ne suis pas sûr qu’elle ait la classe pour gagner un Oaks, je pourrais envisager qu’elle termine dans les 5 premiers vendredi pour son jeune entraîneur mobile vers le haut.

Il n’y a pas d’amour dans la Coral Coronation Cup, mais beaucoup d’amour pour le favori 4/5 Al Aasy et ce n’est pas une surprise compte tenu de ses deux victoires à Newbury cette saison. Il n’a pas été relâché la dernière fois et avait à peu près déambulé vers la victoire la fois précédente.

S’agissait-il de performances du Groupe 1 ? Ce sera son test le plus difficile contre des artistes de haut niveau éprouvés, et j’ai été vraiment impressionné par un Japon renaissant à Chester le mois dernier. C’était au cours d’un voyage qui semblait pouvoir l’étirer, contre un cheval qui avait de l’endurance à brûler, mais sa classe le disait, et il avait l’air génial là-bas. Je suis heureux de rester avec lui et le 100/30 est plus attrayant pour moi que le favori.

Quoi qu’il en soit, maintenant que le soleil est enfin là, il peut traîner pendant un certain temps, car mes tenues Royal Ascot ne seront pas complétées par un imperméable et cela ne fera pas beaucoup de bien à ces chapeaux de fantaisie non plus! Il sera bientôt temps de vous parler du plus grand festival de plat du monde et j’ai hâte d’y être tous les cinq jours pour Sky Sports Racing.