Alex Hammond Blog: Mutasaabeq de Charlie Hills pourrait atterrir Summer Mile à Ascot le Super Saturday | Nouvelles de la course

Alex Hammond de Sky Sports Racing est de retour avec son blog du week-end et vise une excellente carte Ascot, titrée par le Fred Cowley MBE Group Two Summer Mile.

Après quelques jours de visite chez mes parents la semaine dernière, je suis impatient de partir et j’ai hâte d’être de retour à Ascot pour la première fois depuis la semaine royale.

Il y aura un sentiment plus calme dans les débats ce week-end pour nous à Sky Sports Racing, ce qui est agréable, et ce sera agréable de s’imprégner de l’atmosphère à Ascot sans la sensation frénétique de la réunion vitrine de la piste.

Image:

Perfect Power cherche à sécuriser un autre Group One à Newmarket





Ce n’est pas quelque chose que l’industrie des courses peut prétendre, car ce samedi a été surnommé “Super samedi” grâce au nombre de réunions qui ont lieu.

J’ai entendu d’autres descriptions de cette journée particulièrement chargée, pas toutes aussi élogieuses. Samedi saturé peut-être ?

C’est une excellente nouvelle si vous prévoyez de visiter l’une des pistes avec autant d’options à choisir, pas si bien si vous essayez de rester au courant de l’action, ou en tant qu’entraîneur essayant d’obtenir les services d’un jockey et de jongler personnel stable.

La journée comprend le dernier jour du Festival de juillet à Newmarket, le match Summer Mile d’Ascot, la journée de la John Smith’s Cup à York, la carte Chester’s City Cup, ainsi que des réunions à Salisbury, Hamilton et à Navan en Irlande. Cela vaut peut-être la peine de vérifier les piles de vos télécommandes !

J’espère que vous profitez d’une semaine réussie et que le service normal aura repris avec Frankie Dettori de retour en action pour John et Thady Gosden à Newmarket.

Image:

Flaming Rib (côté éloigné) était deuxième derrière Perfect Power à Ascot





Le cadeau parfait que Frankie pourrait offrir à l’équipe de Clarehaven serait une autre victoire décisive sur Inspiré dans les Tattersalls Falmouth Stakes de vendredi.

L’Italien a une semaine chargée avec des manèges sur le charmant parcours de juillet de Newmarket avant de se rendre à Belmont pour rouler pour Charlie Appleby dans leurs Oaks et Derby.

Donc, à l’action nationale de samedi et à la course vedette de Newmarket, la Darley July Cup. Sky Bet paie cinq places au lieu de trois et dans cet esprit, j’ai un cheval à gros prix que je tiens à garder.

Plus sur lui dans un instant, mais c’est le vainqueur de la Coupe du Commonwealth de Richard Fahey Puissance parfaite qui domine le marché à 9/4. Le sprint allait toujours être son jeu, et c’était impressionnant de voir comment il abordait son nouveau sujet spécialisé à Royal Ascot.

James Doyle dit que le vainqueur de Royal Ascot, Naval Crown, est un coureur intrigant lors de la Coupe de juillet de samedi à seulement sa troisième course sur des distances de sprint.



Il ne fait aucun doute que le sprinteur australien Artorius était l’un des accrocheurs de la semaine royale du jubilé de platine et il est à craindre.

Étant né dans l’hémisphère sud, il a trois mois de plus que Perfect Power car il est né en octobre 2018, Perfect Power en janvier 2019.

Cependant, il est traité comme un enfant de quatre ans dans cette course, ce qu’il sera bien sûr dans trois mois, il porte donc 6 livres de plus que Perfect Power.

Il convient parfaitement à Jamie Spencer, mais encore une fois, la paire aura besoin de chance pour réussir ces tactiques d’attente. Le duo Godolphin de Couronne navale et Force créative se retrouver après avoir terminé premier et deuxième dans ce Platinum Jubilee Stakes.

Comme Perfect Power, Naval Crown est un autre cheval qui apprend le jeu du sprint et il s’y est pris comme un canard à l’eau à Ascot. Encore une fois, il n’y a pas grand-chose entre les compagnons d’écurie, mais je pense que Naval Crown est un sprinteur mobile vers le haut, donc je le borde juste pour moi.

Image:

Chindit et Rossa Ryan remportent les Doncaster Mile Stakes





Donc, à mon gros prix dans chaque sens. Verge noire a couru dans le Wokingham à Royal Ascot, et je pensais qu’il courrait bien, bien que sur un terrain que je ne pensais pas être son optimum. Il n’a pas mis le feu au monde, mais ce n’était que sa dixième sortie et je pense qu’il pourrait y en avoir d’autres à venir. C’est une avancée significative dans la note et il n’est pas encore l’article fini, mais à 33/1, il fait appel comme mon choix dans chaque sens.

Quant au gagnant le plus probable, sans originalité, c’est Perfect Power pour moi.

Tentez votre chance sur un autre coureur des collines

La caractéristique d’Ascot est le Fred Cowley MBE Memorial Summer Mile et un champ de sept a été déclaré pour le concours du groupe 2. Bien qu’il n’y ait que sept déclarations, ce qui ne signifie généralement que deux places pour les parieurs dans chaque sens, Sky Bet en paie trois, ce qui donne un peu plus de portée si vous avez envie d’un des coureurs les plus chers.

Chindit est un individu sympathique et le poulain de Richard Hannon fait face à une tâche plus facile que lorsqu’il affrontait Baaeed lors de ses deux derniers départs. Il est 9/4 favori.

L’entraîneur Charlie Hills a envoyé le vainqueur de cette course l’année dernière sous la forme de Tilsit, et j’aime son coureur cette fois-ci. Vous vous souviendrez de l’impression Mutasaabeq fait lors de la victoire des enjeux des conditions de Newmarket en avril de l’année dernière avant d’avoir une fissure aux 2000 Guinées.

Cette tâche a peut-être été trop, trop tôt pour le poulain très nerveux, mais il semble s’être installé et avoir grandi pour un autre hiver sur son dos et il pourrait y avoir plus à venir.

Il n’a pas fait grand-chose cette saison et on peut lui pardonner une défaite la dernière fois à Epsom car il n’avait pas l’air amoureux des cambrures du parcours ce jour-là. Il a un peu de mal à trouver sur les classements officiels mais le deuxième favori est ma sélection.

La grande course aux paris à York est la Coupe John Smith avec un champ de 22 personnes qui relèvent le défi de ce handicap de 10 ½ stades. Il convient peut-être de noter que la course n’a pas été tendre avec les favoris ces dernières années et que le cheval qui domine le marché en 2022 est le formé par William Haggas. Mahrajan à 5/1.

Assez court étant donné la nature compétitive de cette course et je vais chercher la valeur de chaque chemin avec Sky Bet payant sept places. Il n’est pas la première chaîne de Shadwell Estates Ltd, mais Anmaât vaut la peine d’être considéré pour les mêmes propriétaires que le favori.

Vu pour la dernière fois en train de terminer deuxième dans le Cambridgeshire et progressif et constant avant cela au cours de ce voyage, il a gagné lors de sa réapparition avant et tandis qu’Owen Burrows a vu sa chaîne décimée depuis la triste mort du patron Sheikh Hamdan Al Maktoum, il se porte bien avec le chevaux restants qu’il entraîne.

Chez Mick Channon certain garçon peut-être un peu difficile, mais il a du talent et a terminé deuxième de cette course l’an dernier à 66/1. Il ne se rend pas service au préalable et se retrouve dans un véritable pétrin, mais s’il peut canaliser son énergie dans la bonne direction, il peut bien courir à nouveau.

Il a peut-être 4 livres de plus dans le handicap et George Bass peut réclamer 2 livres de moins qu’il y a 12 mois, mais à 20/1, il fait toujours appel pour terminer dans les sept premiers. Il a bien couru sur les deux départs sur le Knavesmire.

Un de mes chevaux préférés court à York vendredi. je criais Documenter chez moi à Royal Ascot quand il a semblé un instant que mon bon aller simple 50/1 allait rapporter des dividendes dans le Buckingham Palace Handicap.

Il a peut-être lancé son défi un peu plus tôt et n’a pas terminé aussi fort qu’il le menaçait à quelques stades de chez lui. Eh bien, il a un jeune demandeur de 7 livres à bord dans l’Azets Handicap de vendredi et si Alec Voikhansky noue de bonnes relations avec le jeune de neuf ans, il pourrait bien courir à un autre gros prix.

C’est sûr qu’il est bien handicapé, il a gagné sur ce parcours et sur cette distance, et il me semble qu’il garde son enthousiasme et ses capacités, donc je le suivrai encore ici.

J’attends avec impatience le jour où je rencontrerai Documenting, ils disent de ne pas rencontrer vos héros, mais je sais qu’il ne vous décevra pas.