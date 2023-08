Alex Hales sur la carrière en Angleterre: je me suis trompé mais je suis fier de ce que j’ai accompli | Nouvelles du cricket

Alex Hales dit « qu’il s’est trompé sur certaines choses » au cours de sa carrière en Angleterre, mais qu’il est « fier » de ce qu’il a accompli alors qu’il réfléchissait à sa décision de se retirer du cricket international.

Hales a perdu sa place d’ouvreur de ballon blanc de premier choix après un incident à l’extérieur d’une discothèque de Bristol en 2017 et a ensuite été licencié avant la Coupe du monde à domicile de 50 ans en 2019 après un test de dépistage de drogue récréatif raté, avec le capitaine de l’époque Eoin Morgan disant il y avait eu « une rupture complète de la confiance ».

Le frappeur n’a plus joué sous Morgan, mais son exil de trois ans du côté anglais a pris fin fin 2022 lorsqu’il est revenu avant la Coupe du monde T20 en Australie après la blessure de Jonny Bairstow.

La carrière d’Alex Hales en Angleterre Internationaux du T20 Internationaux d’un jour Essais Jeux 75 70 11 Courses 2 074 2 419 573 Le score le plus élevé 116 pas sorti 171 94 Moyenne 30,95 37,79 27.28

Hales a ensuite marqué 212 points dans le tournoi alors que l’Angleterre a remporté son deuxième titre de Coupe du monde T20 et le premier depuis 2010.

Il se retire de ses fonctions internationales après avoir marqué 5 066 points en 156 apparitions dans les trois formats – 75 internationaux T20, 70 ODI et 11 matchs tests.

Le joueur de 34 ans a raconté Sports du ciel: « Je peux regarder en arrière avec beaucoup de fierté et je suis ravi d’avoir obtenu une autre chance à une Coupe du monde.

« Il y a eu des moments décevants en cours de route… il y a eu des choses que je me suis trompées dans la vingtaine en jouant pour l’Angleterre. Si je pouvais remonter le temps, je changerais quelques choses… mais je ne veux pas trop m’y attarder.

Hales a marqué 86 buts alors que l’Angleterre battait l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adélaïde l’année dernière





« Comme le temps passe [those off-field things] me harcèle de moins en moins. Quand tout est arrivé, c’était horrible, mais plus l’horloge tourne, plus vous avancez dans votre vie.

« Il y a des choses que je gérerais différemment, des conversations que j’aurais et des façons dont je ferais les choses légèrement différemment qui auraient pu conduire à un résultat différent.

« Mais je ne peux pas changer cela maintenant et tout ce qui s’est passé ensuite m’a amené là où je suis maintenant. Je suis très fier de tout ce que j’ai accompli et d’où j’en suis avec mon cricket sur et en dehors du terrain. »

Hales : le cricket de première classe ne me manque pas

Hales, qui se concentrera désormais sur le cricket en balle blanche avec le Nottinghamshire et dans les ligues de franchise à travers le monde, a obtenu une moyenne de 27,82 sur ses 11 tests en ouverture, avec cinq demi-siècles et un meilleur de 94.

Il a dit: « Je pense que j’aurais peut-être été plus adapté à l’ordre du milieu [but] entrer dans l’ordre du milieu lorsque j’essayais d’entrer dans l’équipe de test était pratiquement impossible car il était si fort.

Hales joue pour les champions en titre Trent Rockets dans The Hundred tout au long du mois d’août





« Je combattais certainement beaucoup de mes instincts en ouvrant le bâton en Angleterre. C’est un endroit très difficile à faire. Peut-être qu’avec le recul, si j’avais pu m’y prendre de manière naturelle, j’aurais pu avoir un peu plus de succès. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il manquait le cricket de première classe, après avoir disputé son dernier match de ballon rouge en septembre 2017, Hales a ajouté: « Je vais être honnête, non. Simplement à cause de la quantité de choses de franchise qu’il y a maintenant dans le monde. .

« Si je joue dans différents pays pendant l’hiver et que je reviens en avril sans m’être reposé et que la balle coud et se balance…

« Il est très difficile d’équilibrer le circuit de la franchise avec les trucs de quatre jours. Voulant atteindre le niveau que je voulais en T20, j’ai eu du mal à naviguer dans les trois formats.

Avec ma façon de jouer et mon instinct, ma technique, j’aurais jeté mes œufs dans le panier du T20. La façon dont le jeu est maintenant, il y a de moins en moins de gens qui sont exceptionnels dans les trois formes. Vous voyez de plus en plus de spécialistes.

« Je suis définitivement en paix avec cette décision. Cela me manque quand vous travaillez très dur pour gagner et que vous êtes assis avec vos amis après, mais les avantages l’emportent sur les inconvénients. »

À propos de sa retraite internationale, Hales a conclu : « J’ai pris ma décision il y a quelques semaines. Je pense que gagner une Coupe du monde est le plus haut des sommets pour moi et le faire après que je n’aurais jamais pensé avoir cette chance…

« Je pense qu’il est rare de se retirer en tant que sportif à vos conditions. C’était la principale raison.

« Étant également dans la mi-trentaine maintenant, sans contrat central, il devient difficile de jouer des séries bilatérales … de manquer les concerts de la franchise.

« Cela devient une décision financièrement difficile à mesure que l’on vieillit.

« Quand vous êtes au crépuscule, j’ai l’impression que les franchises sont la voie que je voulais emprunter. C’était le bon moment. »

