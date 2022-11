Alex Hales profite au maximum du retour inattendu de l’Angleterre avec un succès prévisible à la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Alex Hales ne s’attendait peut-être pas à son retour en Angleterre – mais nous ne devrions pas être surpris de voir à quel point cela s’est bien passé.

“Je n’ai jamais pensé que je jouerais à nouveau dans une Coupe du monde”, a déclaré Hales après son pulsant 86 pas sur 47 balles lors de la démolition à 10 guichets de l’Inde lors de la demi-finale du T20 de jeudi, alors qu’il pensait brièvement à ses trois ans. exil du cricket international en raison de problèmes hors du terrain.

Jason Roy perd sa forme, Jonny Bairstow se blesse sur un terrain de golf, le temps peut-être pour soulager de vieilles blessures et les prouesses persistantes de Hales en balle blanche ont tous contribué à ce que le percutant de 33 ans obtienne une autre chance aux couleurs de l’Angleterre, d’abord au Pakistan. et maintenant à la Coupe du monde T20 en Australie.

Il est livré à la pelle. Il est immensément difficile à battre et c’était fantastique d’être à l’autre bout et de le voir vaquer à ses occupations avec une si large gamme de coups. Les dimensions du terrain, il les a merveilleusement bien jouées. Une énorme force de sa part est le carré du guichet qui évidemment sur ce genre de terrain est vraiment génial.

Grâce en grande partie à ses superbes manches à Adélaïde, Hales obtiendra désormais au moins un autre essai pour l’Angleterre lors de la finale de dimanche contre le Pakistan – ou peut-être la finale de lundi si le temps humide prévu se présente en masse à Melbourne.

Hales reviendra de “l’une des meilleures nuits de ma carrière”, mais livrer des performances dominantes sur les terrains australiens est son truc depuis un moment. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles l’Angleterre s’est tournée vers lui lorsque Bairstow s’est cassé la jambe et la cheville.

Son record au bâton dans la Big Bash League lors de séjours chez Adelaide Strikers, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades et Sydney Thunder est de 1 857 points en 60 manches – le plus par un joueur non australien – avec une moyenne de 33,16 et un taux de frappe de 151,34.

Et son record dans cette Coupe du monde en cours est maintenant de 211 points en cinq manches à une moyenne de 52,75 et un taux de frappe de 148,59 après un deuxième cinquante en trois manches. Véritable pillage Down Under.

Alex Hales a brisé sept six et quatre quatre dans son invaincu 86 sur 47 balles contre l'Inde





“C’est un pays que j’aime et dans lequel j’ai passé beaucoup de temps”, a ajouté Hales après avoir partagé un record de la Coupe du monde T20 de 170 avec le capitaine Jos Buttler alors que l’Angleterre a remporté la victoire sur l’Inde avec 24 balles à revendre.

Les vrais terrains australiens lui plaisent tellement et il l’a montré à la pelle en battant l’Inde pendant sept six et quatre quatre.

Quatre de ses maximums ont navigué sur les limites carrées les plus courtes, trois autres sur les plus longues et les plus droites. Hales a utilisé ses longs leviers pour balayer et faire tomber les sertisseuses et les fileuses dans les gradins.

“C’est l’un des meilleurs terrains de frappe au monde, surtout en avantage numérique”, a déclaré Hales. “Vous obtenez une grande valeur pour vos tirs avec des limites carrées plus courtes. C’est un terrain sur lequel j’ai de bons souvenirs et un terrain sur lequel j’aime frapper.”

Michael Atherton, Eoin Morgan et Ian Ward reviennent sur la victoire de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 contre l'Inde et sur la finale contre le Pakistan



Hales, ayant été le deuxième meilleur buteur de la Big Bash League en 2019/20, puis le plus élevé la saison suivante, a toujours été le choix évident pour remplacer Bairstow au cricket.

La question était de savoir si l’équipe avait pardonné ses indiscrétions passées hors du terrain, qui, selon l’ancien capitaine Eoin Morgan il y a trois ans, avaient conduit à une “rupture de confiance”.

Nous ne saurons peut-être jamais si Hales serait revenu si Morgan avait toujours été capitaine, bien que Morgan ait semblé plus ouvert à cette possibilité dans les dernières étapes de son mandat.

Mais les nouveaux décideurs – le capitaine Buttler, l’entraîneur-chef Matthew Mott et le directeur du cricket Rob Key – ont jugé bon de le rappeler, Key disant qu’à l’époque Hales méritait une chance de “rédemption”.

L’Inde souhaite peut-être maintenant que Hales n’ait pas eu cette chance après avoir joué un rôle central dans leur chute en Coupe du monde T20. Il essaiera de faire la même chose au Pakistan au MCG dimanche lors d’une répétition de la finale de la Coupe du monde 1992 à 50 ans – mais après cela, qui sait?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine Jos Buttler déclare que l'Angleterre est "prête" pour le match de dimanche contre le Pakistan à Melbourne



Hales ne fait pas partie de l’équipe ODI qui affrontera l’Australie dans une série de trois matchs à partir d’Adélaïde jeudi prochain. Pas encore, du moins. Avec Dawid Malan soignant une blessure à l’aine, cet appel peut encore arriver.

Sinon, nous pourrions envisager les matchs de ballon blanc de mars au Bangladesh, puis un autre long écart avant que l’équipe T20 ne se rejoigne fin août après The Ashes et The Hundred.

Nous découvrirons en temps voulu si le retour de Hales en Angleterre était ponctuel pour les conditions australiennes ou quelque chose de plus long terme et si un homme qui aura 34 ans en janvier est en lice pour une place à la Coupe du monde internationale d’une journée l’année prochaine. en Inde puis la version T20 aux États-Unis et aux Antilles en 2024.

Il n’aurait pas pu faire beaucoup plus pour faire avancer son dossier après avoir profité d’une opportunité inattendue en Australie – et obtenu des résultats auxquels nous aurions vraiment dû nous attendre.

